Pringles: robó más de 70 latas de cerveza y lo atraparon tras una persecución

La Policía de aquella ciudad arrestó esta madrugada a Marcelo Benítez, que minutos antes aparentemente había sustraído la mercadería en una cantina ubicada en Colón y Bolívar.

Un hombre con antecedentes policiales fue arrestado esta madrugada en Coronel Pringles luego de sustraer más de 70 latas de cerveza y otras bebidas en un comercio de aquella ciudad, donde intentó huir pero la Policía lo atrapó a una cuadra del lugar del hecho.

El aprehendido es Marcelo Sebastián Benítez (39), con domicilio en Pringles, quien quedó a disposición de la justicia en vinculación con el delito de hurto.

Poco después de las 4.30, efectivos policiales que hacían una recorrida de rutina observaron a un sospechoso en Colón y Newton, donde al advertir la presencia policial trató de esconderse detrás de una pared en el patio delantero de una vivienda.

Cuando los uniformados bajaron del patrullero para identificarlo, el hombre comenzó a escapar a pie, pero los agentes de seguridad lo persiguieron e interceptaron en Newton y Alem.

Durante la huida, el ladrón se deshizo de una mochila y una bolsa que contenían 72 latas de cerveza, dos botellas de gaseosa y una de agua saborizada.

El blanco, una cantina

Víctima de la sustracción resultó Pedro Mayer, dueño de una cantina ubicada en Colón y Bolívar, quien confirmó que las bebidas habían sido sustraídas de su comercio.

Benítez quedó alojado en los calabozos de la comisaría pringlense.

La Policía secuestró la totalidad de la mercadería sustraída, que en las próximas horas iba a ser restituida al damnificado.