Pringles: le disparó a un ladrón, pero el proyectil no salió

Un vecino de Coronel Pringles sorprendió a dos delincuentes que hoy a la madrugada ingresaron a robar en su vivienda y le disparó a uno de ellos, aunque el proyectil no salió.

La tentativa de robo se produjo aproximadamente a las 4, cuando un dúo de ladrones accedió al domicilio de Mario Lastre, ubicado en Alvear al 1400 de aquella ciudad.

Mientras el dueño de casa descansaba junto con su familia, se despertó al escuchar ruidos extraños y de inmediato tomó su carabina de caza para defenderse.

Después constató que los intrusos se habían apoderado de prendas de vestir en el interior de su propiedad, donde Lastre le apuntó a uno de ellos y gatilló el arma de fuego desde corta distancia, pero la detonación no se concretó.

Posteo en Facebook

El morador del inmueble publicó en su perfil de Facebook la información sobre el hecho de inseguridad, y confirmó que los autores actuaron con sus rostros cubiertos. Por sus características físicas serían menores de edad.

«No se dieron cuenta que los escuché. Me dio tanta rabia que sin pensar le apunté al cuerpo, pero el tiro no salió. Que den gracias porque la próxima no fallo», posteó el damnificado en la red social.

«Iba a hacer la denuncia, pero para cuando lleguen (por la Policía), ya no están más. Dirán que estoy loco por tratar de disparar con un arma, pero lo que tengo lo hicimos laburando con mi esposa y no voy a permitir que nadie me lo quite, ni que invadan mi propiedad», enfatizó el hombre.

«Estoy muy enojado. Así estamos hoy; no somos dueños de tener nada. Pringles cada vez está peor», finalizó.