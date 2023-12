Primero Jonatan Viale y ahora Marina Calabró: las inesperadas y polémicas salidas de LN+

LN+ está realizando cambios en su grilla y en su staff de periodistas. Hace alunos días se supo que Jonatn Viale ya no formaría parte de ese canal y recientemente se conoció que Antonio Laje se va de América TV para estar en LN+, en la franja de 6 a 10 de la mañana. Es justo el horario en el que está Marina Calabró, por lo que su futuro en la señal de cable es incierto. En el programa radial al cual pertenece, Lanata Sin Filtro, decidió hablar sobre la situación y manifestó: «¿Qué quiere que le diga? Como dice Santiago del Moro, el bolsito armado, nunca montar un camarín en un canal de televisión, y el día que te tenés que ir no tenés que desarmar nada, ni un portarretratos, y te vas con lo puesto». «Yo soy discípula de Santiago del Moro, no tengo ni un portarretrato en LN+, tengo mi mochila que ustedes la ven, es la misma que traigo a acá, la llevo conmigo. No tengo ni un alfiler en LN+, con lo cual, si me tengo que ir mañana, las cuentas están saldadas» agregó determinante. En ese momento, Jésica Bossi le preguntó «pero, ¿vos seguís?» y ella se encogió de hombros y expresó: «Qué se yo… lo que nos habían dicho no fue, y algún día nos dirán si hay alguna propuesta». De esta manera, dejó en evidencia que los manejos del canal no serían los mejores para con sus comunicadores. «Hablo en plural, tal vez no debería hacerlo, estoy incluyendo a mi adorada compañera Débora Plager. Y sino, hay ofertas de otros canales de aire, de cable y productoras independientes, gracias a Dios» concluyó, notablemente enojada pero dejando en claro que le han ofrecido formar parte de otras señales y que no se quedará sin trabajo en la televisión.