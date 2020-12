Preparándose para la Navidad, Alejandra Maglietti se mostró indecisa con el look que elegirá y terminó pidiéndo ayuda a sus seguidores.

A pocos días de la Navidad, todos empiezan a prepararse para la gran fiesta y luego de un complejo año. Alejandra Maglietti es una de ellas y por eso, realizó un sensual video probando distintos looks. Al no poder decidirse, pidió ayuda a sus seguidores para que definan el look más adecuado para la noche.

» alt=»» aria-hidden=»true» />

De cara a las fiestas de fin de año, todos analizan desde las comidas hasta los looks con los cuales deslumbrar durante la noche. Si bien existen colores tradicionales, otros buscan transmitir mucha energía con tonos muy coloridos. Así lo demostró la modelo, quien posó con una variedad de mini vestidos.

En sus stories de Instagram, Alejandra Maglietti compartió un breve video donde se mostró con variados estilos. Por eso, al inicio remarcó que eran “opciones de looks para Navidad”. De esa manera, posó con mini vestidos en color amarillo, verde e incluso uno rosado y bien ajustado al cuerpo para resaltar cada curva de su cuerpo.

» alt=»» aria-hidden=»true» />

Además, mostró otra sensual opción que consistió en un pantalón y mini top blanco. Con dicho outfit, dejó al descubierto parte de su tonificado y plano abdomen. Por eso, al compartir todas las opciones de looks para Navidad, resaltó que estaba indecisa e hizo un especial pedido a sus seguidores.

» alt=»» aria-hidden=»true» />

“Ayudenme a elegir cual. Estoy en dudas”, expresó la modelo mientras se probaba los distintos looks para las fiestas. Además, insistió en preguntar: “¿Con cual me quedo?”. De esa manera, provocó miles de suspiros y si bien no reveló el resultado, seguramente las votaciones estuvieron peleadas debido a que todos los outfits resaltaron su belleza.