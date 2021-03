Preocupación por un “falso vacunado” que aparece en el listado oficial pero no recibió ninguna dosis

Se trata del funcionario Mauricio Esteban Pinto, director de Asuntos Ambientales de Fiscalía de Estado, quien ayer por la tarde descubrió que su nombre aparecía en la lista de “vacunados VIP”. El problema es que el “falso vacunado” nunca recibió ninguna dosis, por lo tanto presentará una rectificación de la información que aparece en el listado oficial.

“La verdad es que fue muy doloroso encontrar mi nombre ahí. Me sentí muy mal por muchas causas. Por un lado, porque yo tuve Covid con neumonía y la pasé mal. Es un tema que me sensibiliza y no fue agradable. Pero me preocupa que en el futuro me dejen excluido porque aparezco como vacunado”, aseguró el falso vacunado.