Preocupación por faltante de gasoil: la medida de YPF para garantizar abastecimiento

El faltante de gasoil preocupa a grandes sectores de la sociedad y por ese motivo se ponen en marcha diferentes medidas. Asimismo, otro problema que surgió en los últimos días es la presencia de vehículos extranjeros en el país para cargar combustibles. De esta manera, la demanda crece mientras la oferta cae. Al respecto, fuentes del sector petrolero dieron a conocer que desde YPF trabajan para garantizar el abastecimiento de gasoil. Incluso, se adelantó que la compañía comenzará a implementar un sistema por el cual los autos livianos y el transporte pesado con patente extranjera sólo podrán cargar Infinia Diesel a un precio de 240 $/litro. De hecho, el operativo ya comenzó a implementarse en Mendoza y las provincias del Litoral, y se suma a las medidas vigentes en las ciudades de zona de frontera. Además, trascendió que se implementará una comunicación en estaciones para dar a conocer la medida. Esta medida busca limitar la demanda inusualmente alta asociada con el consumo fronterizo y logístico, donde se registra un crecimiento que supera el 30% en algunos puntos del país. Mientras tanto, en territorio bonaerense, el Gobierno busca acercarse al campo. Este martes, por caso, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, mantuvo un encuentro con las principales autoridades de CARBAP. Entre los temas abordados se destacó el desabastecimiento del combustible necesario para la maquinaria de la cosecha. en la provincia estamos en una situación riesgosa, porque aparecen faltantes puntuales y temporales y hace difícil el trabajo porque no se puede programar. Hay días que hay combustible y días que no hay, o el camión tarda en venir y tenemos que aplazar labores porque no hay previsibilidad”, dijo Horacio Salaverri, titular del organismo. FUENTE: LA TECLA