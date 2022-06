Preocupa la salud de Justin Bieber: canceló sus shows porque sufrió una parálisis facial

Justin Bieber sorprendió a todos al cancelar sus recitales en Toronto, Canadá, del 7, 8 y 10 de junio por un problema de salud. El cantante reveló que sufrió una parálisis en la mitad de su cara culpa de un virus y pidió a sus fanáticos que recen por su salud. A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió un video en donde reveló que padece del síndrome de Ramsay Hunt, el cual es producido por el mismo virus que causa la varicela. Bieber confesó que no se siente preparado para subirse a los escenarios, por lo que pidió que comprendan la situación. «Importante, por favor miren: Los amo, chicos y manténganme en sus oraciones», tituló en el posteo que hizo en sus redes. «Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve», explicó. Y agregó: «Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, sólo estoy, obviamente, físicamente incapaz de hacerlos. Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme». El intérprete aseguró que el tiempo que se mantenga alejado de las cámaras lo aprovechará para descansar y relajarse. Además, también mostró que ya se encuentra realizando ejercicios de rehabilitación para volver a trabajar con normalidad.