Premios Martín Fierro 2022: el apoyo de Dalma Maradona a Dieguito Fernando por representar a la familia en el homenaje a su padre

Este domingo se realizará la entrega de los Premios Martín Fierro, y entre las estatuillas, también habrá sorpresas y homenajes. Uno de estos reconocerá a Diego Armando Maradona, pero sus hijas, Dalma y Gianinna, no están invitadas.

Cansada de que le pregunten por qué no asistirá al evento, la primogénita del exfutbolista se expresó a través de su cuenta de Instagram.

“Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martin Fierro porque supuestamente le hacen un homenaje a mi papá”, comenzó diciendo.

Descargo Instagram de Dalma

Luego, la hija de Claudia Villafañe arremetió contra Luis Ventura, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), quien está detrás de la organización de los premios. “Mi amigo Gabriel Schultz no entiende como no nos invitaron. Pero de más está decir que sabiendo quien lo organiza, jamás estaríamos invitadas, no se preocupen”, expresó.

Además, se refirió a su hermanito Diego Fernando, el hijo de Verónica Ojeda, quien sí asistirá. “Vamos a estar muy bien representadas por él, que si está invitado y me parece perfecto! No todos tenemos que ir a todos lados siempre”, concluyó.