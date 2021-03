Preciosa: Danna Paola demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

Danna compartió una serie de fotografías que deslumbraron a gran parte de sus seguidores en las redes sociales.

Danna Paola se encuentra en gran momento de su carrera profesional. En los últimos días se ha estrenado por la pantalla de Disney + la película animada ‘Raya y el último dragón’ para el que la mexicana de 25 años prestó su voz para el doblaje latino.

“Creo que la vida sin música no es vida. Para mí es lo que me salvó de todo, en muchos sentidos. No solo en 2020, sino en mi vida. Desde que empecé a componer mis propias canciones, me ha ayudado a drenar mucho, ha sido mi terapia completamente” indicó Paola en una reciente entrevista.

Danna también se ha hecho eco este pasado lunes por su defensa en el Día Internacional de la Mujer. “Un año más luchando juntas, y un año más exigiendo igualdad y respeto, no nos detendremos jamás. Hermana yo te creo, hermana yo estoy contigo 💪🏻 Mi pensamiento una vez más. HOY YA NO ME CALLO, CALLA TÚ” fue una parte del emotivo mensaje de la protagonista de “Élite”.

En las últimas horas, Danna Paola compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede observar a la oriunda de Ciudad de México arriba de una limusina un minivestido azul y una chaqueta de cuero negro. Para completar el look, utilizó unas botinetas brillantes.

“No podemos parar, y no lo haremos” fue el sencillo epígrafe que eligió la colega de Sebastián Yatra para acompañar sus recientes y bellas pics en la red de la camarita. Como era de esperarse el posteo se llenó velozmente de likes superando la barrera de los 1.6 millones de corazones.