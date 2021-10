Por un vuelco fatal, deberá hacer tareas comunitarias en la guardia de un hospital

El hecho sucedió en 2011 cerca de Tornquist. La sanción incluye una pena en suspenso y la aprobación de un curso de manejo.

Un hombre que por su imprudencia provocó un vuelco fatal cerca de Tornquist tendrá que cumplir, como parte de la pena, tareas comunitarias en la guardia de un hospital público para tomar contacto con «las consecuencias» de conductas como las que le imputaron y «propiciar su reflexión».

Juan Antonio Brutten fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso (no irá a la cárcel salvo que incumpla alguna regla de conducta), fue inhabilitado para manejar vehículos automotores por 7 años y medio y tendrá que rendir y aprobar al 100% el curso para obtener la licencia de conducir.

La Cámara Penal de Bahía Blanca acaba de confirmar la condena dictada en primera instancia por el juez en lo Correccional N° 2, aunque bajó levemente algunos montos porque consideró prescripto el delito de lesiones en el caso de otras víctimas.

En el incidente vial, registrado el 5 de noviembre de 2011, falleció la bahiense Dora Albizu, de 51 años, quien viajaba como acompañante en el Chevrolet Vectra que manejaba Brutten cuando volcó.

El hecho se produjo en el cruce de las rutas 33 y 76, cerca de Tornquist, y producto del mismo también resultaron heridos Brutten y otras dos mujeres que iban en el coche.

Fue de madrugada y cuando el Vectra se descontroló y dio al menos 5 tumbos luego de tocar el cordón de una de las dársenas ubicada en el cruce.

El vehículo, que aparentemente se movilizaba a más de 120 kilómetros por hora y en momentos de neblina, según su conductor, terminó totalmente destrozado, a más de 100 metros del lugar.

Marcos Miguel Mateos, abogado particular del conductor, había apelado el fallo de origen al considerar que la denuncia y la valoración de la prueba fue «errónea y parcializada», que era deficiente la infraestructura vial en el lugar y la visibilidad del momento y que la pena se tornaba desproporcionada.

Los camaristas Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou, de la Sala I, rechazaron los argumentos, aunque sí disminuyeron la pena (de 3 años a 2 años y medio en suspenso), por considerar que -pese a que la defensa no lo planteó- se había dado la prescripción de la acción penal en el caso de los otros dos lesionados.

Extremar recaudos

En cuanto al homicidio culposo de Albizu, la Cámara, como el juez Rojas, le achacó responsabilidad penal a Brutten.

«Aún en el hipotético caso de que el diseño de la dársena importara una dificultad para el tránsito por ese tramo -tal y como lo afirma el recurrente- y que las condiciones de visibilidad no fueran óptimas, ambas circunstancias motivaban a que el encausado extremara aún más los recaudos para circular por ese lugar», sostuvo Barbieri.

La velocidad, superior a 80 km/h, «dista por demás de una conducción prudente y reglamentaria para las condiciones del momento y lugar», agregó.

Esa imprudencia se pudo advertir en «el recorrido» que hizo el Vectra luego de chocar contra la dársena, los daños producidos y la posición final del vehículo, a 120 metros del lugar del impacto.

Un perito, incluso, calculó que la velocidad era, como mínimo, entre 120 y 140 km/h.

Los datos son complementados por un testigo (otro automovilista que lo vio de frente), que relató que el Chevrolet venía ligero y hasta «vaticinó» que no iba a pasar.

«Se tocó con el cordón de la dársena, produjo una explosión y voló», agregó.

Conocía el lugar

Otro elemento que tuvo en cuenta la Justicia para señalar a Brutten es que él mismo reconoció que conocía el lugar de tránsito.

Esa declaración, según los jueces, «termina por sellar su suerte», en cuanto a que el incidente se produjo por cuestiones «ajenas» a él, como una supuesta deficiencia de la dársena o la neblina imperante.

«Si el imputado conocía la ruta por la que estaba transitando, conocía la existencia de un cruce de rutas próximo y sabía que existía un desvío, debió haber extremado los recaudos para circular por ese tramo», explicó la Cámara, para luego añadir que fue «la propia conducción imprudente» la que determinó el resultado.

El bulevar y sus riesgos

Informe. La defensa de Brutten aludió al informe accidentológico, donde un perito da cuenta que la dársena de giro «está mal construida» y que es «muy común» este tipo de accidentes en el sector.

Sin respaldo. Ese dato no fue respaldado en la causa, aunque -más allá de la imprudencia del conductor en este caso- habilita a una discusión sobre la correcta señalización de ese tipo de desvíos, que no siempre cuentan luces o puntos refractarios y terminan siendo un peligro para quienes no conocen el camino.

