Por primera vez, Sofía Jujuy Jiménez, habló de la extraña fobia que padece

Anoche en una nueva edición de Ph, podemos hablar, Andy Kusnetzoff recibió a cinco figuras y entre ellas, estuvo presente Sofía Jujuy Jiménez, quien sorprendió a todos al hablar por primera vez de la extraña fobia que padece desde hace años y relató cómo la afecta a ella y a una de sus hermanas.

La modelo habló por primera vez del tema luego de que el conductor pidiera que pasen al frente quienes algún «papelón memorable». En medio de su relato, Andy consultó: «¿Usted tiene tripofobia?». De inmediato, Sofía Jujuy aclaró que su trastorno y analizó la escenografía del estudio. «Pensarlo me da como impresión, de hecho esto podría ser», expresó mientras apuntaba las paredes y el piso del programa.

Sobre esta rara fobia, la modelo explicó de qué se trata: «Es cuando tenés círculos, uno al lado del otro, pegaditos y lo ves como muy de golpe”, luego aclaró que es cuando se ve muchos círculos de todos los tamaños pero «más que nada a los círculos chiquititos. Te genera arcadas, ganas de vomitar, no podés verlos. Yo tengo pero es menos grave, una de mis hermanas la pasa muy mal, yo la he visto vomitar. Yo trato de no darle tanta importancia, sé que me da impresión, entonces no lo miro», concluyó.

FUENTE; LA TECLA