Por primera vez, habló la madre biológica de More Rial y su relato fue terrible

Al parecer, esta joven mujer llega a Silvia D’Auro a través de unos amigos albañiles que trabajaban cerca de la casa del periodista. Así se contactan con ella y le dicen que querían formar una familia y tener hijos, por lo cual le sugieren pasar sus últimos meses de embarazo en la casa de Victoria, madre de Rial. Es de este modo cómo termina la pareja adoptando legalmente a la niña recién nacida.

Pero, lo grave del asunto llega cuando la madre biológica de More da a entender que Silvia D’Auro la hizo firmar la adopción amenazándola con sacarle a sus otros hijos. Morena permitió que se lea un mensaje de su madre, pese a la confusa redacción, en el cual, textualmente le dice: “Yo te tenía en mis brazos y ella (por Silvia, ex mujer de Rial) me dijo: dame al bebe y me quedé re mal al verme sola, entonces me dijo: prepará todo porque hoy te vas».

Luego siguió el duro relato contando: «Me llevó a la terminal y me dijo: no llores que tu hija estará bien y no sufrirá como sus hermanos (pero) sufrí toda la vida”. Y, como si con todo lo ya dicho no fuera suficiente, se supo que quién bautizó a Morena y estaría involucrado en su adopción, fue el Padre Grassi, el cual se encuentra en prisión condenado por abuso sexual infantil.