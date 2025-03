Por no ejecutar una obra de pavimento, el intendente deberá afrontar la deuda que le dejó Notararigo

(Por Ciudad Noticias): Ésta mañana el intendente del partido de Saavedra Matías Nebót, dejó inaugurado el año de sesiones del HCD. Si bien en su discurso abordó varios temas, hubo uno que llamó la atención y que inclusive, dejó una carpeta para todos los concejales probando sus dichos.

Mientras Gustavo Notararigo era intendente, provincia le había otorgado un total de 60 millones de pesos para la realización de pavimento. Si embargo, en su discurso el actual mandamás aseveró: “Para dar ejemplos, que son los casos más complejos que hoy estamos solucionando gracias al trabajo de la oficina técnica y a la absoluta predisposición del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, tenemos: -Devolución de más de 20 millones de pesos una obra de gas que había sido solicitada y que no pudo llevarle a cabo. En ese momento, el dinero era suficiente, hoy 20 millones no nos permiten ni empezar la obra planteada, por lo que nos vemos obligados a devolverle al gobierno provincial este dinero.

– 60 millones en pavimento. Y digo inversión porque este era dinero que había sido enviado por la Provincia, QUE NO FUE UTILIZADO PARA LA OBRA SOLICITADA y que ahora el municipio “debe poner de su bolsillo” para rendir la obra y no recibir carta documento por no haberla ejecutado.

Estas son las que implican más dinero, pero son 8 obras que estamos tratando de cerrar en términos administrativos para evitar nuevas carta documento que tienen como resultado, si no respondemos, el pago por parte de quién hoy le habla a modo de multa por la falta de la correcta rendición de recursos públicos”, relató en la apertura de sesiones del CD.