Por Ley buscan modernizar y flexibilizar la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires, para adecuarla a los cambios nacionales

Un nuevo proyecto de Ley, autoría del diputado provincial Emiliano Balbín, se presentó en la Legislatura con el objetivo de introducir modificaciones en el régimen de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). “La iniciativa busca optimizar el sistema, extender los plazos para vehículos nuevos y habilitar una mayor cantidad de talleres para realizar la inspección, priorizando la seguridad vial sin vincularla a cuestiones tributarias”, señaló el legislador.

El proyecto propone la modificación del Artículo 16 de la ley vigente, estableciendo que la reglamentación definirá las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento, los criterios de evaluación, la habilitación de los lugares de verificación y los costos asociados. Adicionalmente, se faculta a la autoridad competente a implementar controles técnicos mensuales obligatorios y aleatorios en la vía pública, enfocados en la emisión de contaminantes y componentes de seguridad esenciales como frenos, luces, neumáticos, paragolpes, cinturones, extintores, balizas, asientos e higiene en vehículos de transporte de personas.

Una de las novedades más destacadas es la incorporación del Artículo 18 bis, que permitirá el registro de talleres de Verificación Técnica Vehicular de diversas categorías. De esta manera, la VTV podrá realizarse en cualquier taller, concesionaria o importador de vehículos que demuestre la capacidad técnica para corroborar las condiciones mínimas requeridas. Todo taller calificado, con instalaciones y equipamiento adecuado, podrá realizar la verificación de todo tipo de vehículo, ya sea particular o comercial, de pasajeros o de carga, antiguo o especial.

En cuanto a la periodicidad de las verificaciones, el proyecto incorpora el Artículo 18 ter, estableciendo un plazo de gracia de sesenta (60) meses para la primera VTV de unidades particulares cero kilómetro, contados desde su patentamiento inicial (con excepción de vehículos importados usados sin Licencia de Configuración de Modelo/Ambiental. Para vehículos que no sean de uso particular, el plazo de gracia para la primera VTV no podrá exceder los doce (12) meses desde el patentamiento.

Respecto a la VTV periódica, para unidades particulares con una antigüedad no mayor a diez (10) años desde su patentamiento, la vigencia será de veinticuatro (24) meses. Para vehículos de mayor antigüedad, la vigencia será de DOCE (12) meses. Se contempla la posibilidad de que la autoridad de aplicación establezca plazos mayores, excepto para vehículos que no sean de uso particular, donde la vigencia máxima seguirá siendo de doce (12) meses.

Al respecto, el diputado Balbín indicó que “la VTV es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad vial, para las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos para sus ocupantes y otros usuarios de la vía pública. La necesidad de extender los plazos para vehículos nuevos se basa en los datos de siniestralidad vial que indican que las fallas de autopartes no son la principal causa de accidentes, siendo el factor humano el de mayor incidencia, seguido por las condiciones de infraestructura”.

“Asimismo -continuó Balbín-, reconocemos la inversión en seguridad por parte de las automotrices en los últimos años, incorporando sistemas avanzados como ABS y control de estabilidad, entre otros. También creemos importante habilitar una mayor cantidad de talleres para realizar la VTV, para agilizar el proceso y evitar las demoras que actualmente sufren los ciudadanos en muchas localidades de la Provincia”.

El proyecto de ley busca armonizar la normativa provincial con la legislación nacional vigente (Ley de Tránsito Nº 24.449 y su reglamentación), priorizando la seguridad vial y buscando un alivio para los conductores particulares de la provincia de Buenos Aires.