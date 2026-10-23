Por 11 votos contra 2, el Concejo Deliberante del Partido de Saavedra avaló la gravedad de los hechos investigados contra el intendente Matías Nebot

(Por Ciudad Noticias): En una sesión especial de fuerte trascendencia política e institucional, el Concejo Deliberante de Saavedra aprobó por una contundente mayoría de 11 votos contra 2 lo actuado por la comisión investigadora que analizó la conducta del intendente Matías Nebot, del espacio vecinalista Todos por Saavedra, en el marco de los cuestionamientos por un presunto incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Los únicos votos en contra de la declaración de gravedad de los hechos fueron los de los concejales oficialistas Verónica Piagatelli y Sergio González, quienes mantuvieron su respaldo al jefe comunal frente a una oposición que coincidió en avanzar con el procedimiento institucional.

La decisión fue adoptada luego de que se expusieran las conclusiones del trabajo realizado por la comisión investigadora, conformada a raíz de las declaraciones públicas que el propio Nebot efectuó el pasado 17 de julio, durante un encuentro sobre prevención de adicciones desarrollado en Pigüé. En aquella oportunidad, el intendente manifestó que llevaba más de 300 días sin consumir cocaína, una afirmación que generó una fuerte controversia política debido a que los plazos mencionados ubicarían ese consumo durante el ejercicio de su mandato, iniciado en diciembre de 2023.

A partir de esas declaraciones, distintos bloques opositores impulsaron una investigación para determinar las eventuales responsabilidades institucionales del jefe comunal. Durante el tratamiento legislativo, representantes del radicalismo, el justicialismo, Unión y Libertad, La Libertad Avanza y Distrito Futuro coincidieron en considerar graves los hechos analizados y cuestionaron especialmente las circunstancias en las que Nebot habría accedido a sustancias ilegales mientras ejercía la máxima responsabilidad del Ejecutivo municipal. En ese contexto, también se planteó su eventual vinculación con operaciones de comercialización ilegal de estupefacientes, una cuestión que fue expuesta como parte de los cuestionamientos políticos y que no constituye, por sí misma, un delito judicialmente acreditado.

Uno de los planteos más contundentes durante la sesión estuvo a cargo de la concejal justicialista Andrea Guardese, quien puso el foco en el origen de las sustancias que el intendente reconoció haber consumido. «La pregunta que todos nos hacemos es, cuando Nebot ya era funcionario público y consumía, ¿de dónde sacaba la droga?», expresó la edil, al señalar uno de los interrogantes centrales que atravesaron el debate.

La votación dejó además una definición política clara dentro del recinto: mientras once concejales de diferentes espacios acompañaron la consideración de gravedad de los hechos investigados, Verónica Piagatelli y Sergio González, ambos integrantes del oficialismo, fueron los únicos que votaron en contra, marcando una posición minoritaria frente al amplio consenso alcanzado por el resto de las fuerzas representadas en el Concejo Deliberante.

Lo resuelto constituye un paso de significativa importancia en el proceso institucional abierto contra Nebot, aunque no implica todavía su suspensión ni destitución. La continuidad del procedimiento podría desembocar en una nueva sesión especial, prevista para comienzos de noviembre, en la que se deberá analizar la situación del intendente y eventualmente adoptar una decisión sobre su permanencia en el cargo, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

De esta manera, el conflicto que comenzó con una declaración del propio jefe comunal durante una actividad comunitaria sobre consumos problemáticos alcanzó una instancia de máxima tensión institucional. Con una mayoría de 11 concejales que consideró graves los hechos examinados y apenas dos representantes del oficialismo que rechazaron esa valoración, el Concejo Deliberante de Saavedra dejó planteado un escenario político decisivo para el futuro de la gestión de Matías Nebot.