Polémicas declaraciones de una productora contra Georgina Barbarossa: qué pasó

La ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro dio mucho que hablar. Pero en simultáneo a la transmisión de la fiesta de la televisión, en redes sociales pasaba de todo y entre los varios comentarios que circularon, destacó el de una exproductora de Georgina Barbarossa que hizo una fuerte acusación en contra de ella.



«Cuesta mucho ver feliz a alguien que te hizo tanto daño. Georgina fue la persona que me dio el tiro del final, cuando ya estaba en el piso y así, puso fin a mi carrera. Y sépanlo, en esa mujer, nada es lo que parece» sentenció Nora Valle, quién trabajó con la presentadora en el pasado.



La periodista continuó con su descargo en su cuenta de Twitter: «Y encima, para mí, va a ganar el premio a conductora» agregó con indignación frente a lo que estaba sucediendo en la gala. Sus dichos revolucionaron la red social del pajarito, y la publicación provocó la reacción de varios usuarios sorprendidos por la acusación hacia la figura de Telefe.



«¿Y por que no denuncias?» le consultaron, «una simple productora como yo, no puede denunciar a una estrella de televisión. Tendrías que conocer el medio. La estoy denunciando por este medio. Es suficiente» respondió la comunicadora, justificando su accionar.