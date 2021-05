Polémica por el Participativo: “Estamos ante un gobierno desorientado, sin rumbo e integrado por sin vergüenzas”

(Por Ciudad Noticias): El oscuro método con el que se realizó ayer en nuestra localidad el Presupuesto Participativo 2021, generó mucha polémica en las redes sociales ya que muchos, no recibieron el folleto para votar, ni tampoco fueron visitados por los funcionarios que “recorrieron” la localidad para juntar los votos.

A raíz de esto, el conductor del programa más escuchado de (Saavedra), “Punto de Referencia”, no se guardó nada y apuntó fuertemente contra el delegado Hugo Agosta, el intendente Gustavo Notararigo y algunos ediles del oficialismo.

“La verdad que lo que sucedió ayer, fue lamentable. Y me pregunto, ¿Dónde está la transparencia de la que tanto hablaba Notararigo, Agosta y Cia?…Literalmente se cagaron en una persona que necesita de manera urgente contar con dinero para los medicamentos porque tiene un cáncer renal y ustedes hicieron todo a escondidas, seleccionando hogares ligados a su espacio político para que eligieran algo que la gente nunca mencionó. ¿Quién puede pensar que la población se iba a inclinar por el aparato de rayos X?, ¿nos toman por boludos?”, comenzó diciendo Pablo peralta, conductor de La Zero-FM.

En otro tramo, cargó contra el delegado Agosta: “Usted Agosta, que se encargaba de llamarme dos o tres de la mañana como lo hacían otros integrantes del ejecutivo para ver que números manejaba yo en las encuestas, hace días que lo vengo llamando y no atiende, pero sabe una cosa, me voy a reír de usted y unos cuantos cuando sean las próximas elecciones y pierdan, no solo en Saavedra sino que en todo el distrito. Usted fue el mismo que estuvo detrás de la nueva comisión de fomento integrada en su totalidad por radicales-pro. Usted es el que decía que las puertas de la delegación estaban abiertas para todos y ahora hasta desconecta el timbre de su casa. Pero es entendible, su cargo le quedó grande y ni siquiera puede tener un pueblo ordenado. Es una mugre cada arteria que uno recorre, perros a montón. No se olvide que le quedan solo dos años y después, será un ciudadano más, ¿o cree que tiene un futuro político asegurado?…Ya quedó claro que es un inservible y después cuando deje la delegación, deberá mirar a la gente a los ojos y muchos le van a dar vuelta la cara.

Hubo gente que votó por Soledad Monzón, quien tiene Cáncer Renal y ninguno figuraba en la pizarra. Se llenaron la boca en plena campaña diciendo que serían transparentes, y son iguales o peores que los que estaban antes”, lanzó de manera contundente el comunicador saavedrense.

Sobre Notararigo:

“Otro que no se hace cargo de nada. El cargo de intendente le subieron los humos. Tampoco atiende el teléfono. Pensar que se la pasaba filtrando información.

Mintieron y mienten en pandemia, mintió en la apertura de sesiones del honorable concejo deliberante al decir que se llevaría adelante la obra de cloacas y el presidente del CD lo dejó expuesto porque dijo en una entrevista aquí que en enero tenían que llegar la partida y estamos en mayo y no llegaron. Aseguró usted que comprarían vehículos viales a través de un crédito, cosa que el banco no se los dio. Entonces, ¿promesas en el aire como hacia Corvatta?

Su gestión está desorientada, sin rumbo e integrada por sin vergüenzas y usted es uno de ellos.

Dicen que solo se atenderán urgencias por la pandemia y acomodaron todo para que se arregle la máquina de Rayos X, cuando la mayoría son derivados a Pigüé porque acá nunca tenemos un radiólogo cada vez que pasa algo.

Lo que hicieron ayer, no tiene perdón. Se cagaron en el estado de salud de una vecina que padece de Cáncer Renal. Tienen corazón de piedra, son unos verdaderos sin vergüenzas”, afirmó muy ofuscado el periodista Pablo Peralta.

Pero Notararigo y Agosta, no fueron los únicos que recibieron las duras críticas, también cayeron la edil Ana Lucia García, Valeria Buceta, entre otros.

“La concejal y abogada Ana Lucia García, la tenía como más inteligente, y la verdad que terminó siendo más de lo mismo. Por más que cuente con un título, la invito a debatir de lo que es una sesión en el concejo deliberante o sobre la carta orgánica municipal que parece que la mayoría, parecen desconocer. La desafió a su intelecto, aunque creo que tendría miedo en quedar en ridículo ante alguien que no tiene estudios, pero por suerte me asesoro, estudio leyes vía internet y siempre estoy bien informado de todo.

Lástima que también se prenda a ese método “K”, de no atender las llamadas para dar una nota. La verdad, muestran lo que son como personas, no les importa la gente, solo les importa figurar y ocupar un cargo para sentirse con cierto poder”.

“De usted Buceta, que puedo decir…tiene la fortuna que es la preferida del intendente Gustavo Notararigo, vaya a saber uno porque, aunque es muy fácil de imaginar. Muy buena relación tienen, demasiado, tanto que tampoco atiende el teléfono.

Lo bueno de todo esto, es que hasta los propios radicales, se manifiestan en las redes sociales que están arrepentidos de haberlos votado. Ya les anticipo que sufrirán una gran derrota en las elecciones intermedias. Hoy más que nunca espero ese momento para reírme ya que el sufragio de la gente les hará saber que son unos inoperantes, sin rumbo y unos sin vergüenza”, cerró Peralta en la mañana de hoy en RADIO LA ZERO.-