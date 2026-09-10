Polémica en Saavedra: Denuncian traslado irregular de un carro gastronómico a una plaza no autorizada

(Por Ciudad Noticias): Vecinos y comerciantes cuestionan la decisión del delegado municipal Sergio Prediger, quien habría permitido el traslado de un puesto de comidas a la Plaza Obreros del Riel, violando la ordenanza que restringe la actividad a los paseos designados.
SAAVEDRA. – Una fuerte controversia se desató en las últimas horas en la localidad de Saavedra a raíz de la reubicación de un dispositivo gastronómico móvil (food truck). Según denunciaron a este medios ex propietarios del rubro, el delegado municipal Sergio Prediger habría autorizado, presuntamente de forma arbitraria y por razones de afinidad o amistad personal, que un puesto de comidas perteneciente a un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fuera retirado de su espacio original para ser instalado en la Plaza Obreros del Riel.
La situación generó indignación inmediata debido a que la Plaza Obreros del Riel no es un espacio permitido para el ejercicio de esta actividad comercial. La legislación vigente en el Partido de Saavedra, bajo la Ordenanza Municipal Nº 7388 (y sus anteriores modificaciones), establece explícitamente que los carros gastronómicos deben funcionar de manera obligatoria dentro de los paseos o patios específicos determinados por el municipio —como el Paseo Cultural y Gastronómico—. Fuera de estos sectores delimitados, la comercialización en espacios públicos está terminantemente prohibida.
Un antecedente de rigidez y medidas desiguales
El malestar en la comunidad se profundizó al salir a la luz los reclamos de personas que trabajaron anteriormente en el rubro gastronómico móvil. Expropietarios que operaban en los lugares estrictamente señalados por la ordenanza recordaron las severas exigencias que debieron afrontar durante su actividad. Según relataron, en reiteradas oportunidades solicitaron el traslado o una flexibilización de su ubicación por cuestiones comerciales, pero las autoridades municipales se lo negaron de forma tajante, argumentando que la ley local era inflexible y que no se permitían excepciones.
Varios de estos emprendedores terminaron abandonando el rubro debido a las dificultades económicas y a la imposibilidad de reubicarse. La reciente medida adoptada por Prediger expone una manifiesta desigualdad de criterios: la rigidez legal que se le aplicó a los comerciantes anteriores contrasta de manera directa con la sorpresiva tolerancia y el beneficio otorgado al actual propietario.
Supuesto amiguismo y malestar comunitario
De acuerdo con las versiones recolectadas, el carro gastronómico operaba previamente en la zona reglamentaria y el cambio de locación no respondió a un reordenamiento técnico municipal, sino a una «concesión de favor». El estrecho acercamiento entre el delegado local y el efectivo del Servicio Penitenciario encendió las alarmas por un presunto caso de abuso de autoridad y amiguismo.
Comerciantes tradicionales y vecinos expresaron que esta maniobra representa una «competencia desleal apañada por el poder político local». Argumentan que se está utilizando un punto neurálgico y recreativo de la localidad para otorgar un beneficio excepcional e ilegal a un particular.
Hasta el momento, la delegación municipal no ha emitido un descargo oficial ni ha aclarado si existe algún tipo de excepción formal aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, el único órgano facultado para modificar los alcances de la ordenanza de zonificación comercial. Vecinos autoconvocados adelantaron que presentarán un pedido de informes formal para exigir el cumplimiento de la ley y el inmediato retiro del carro de la plaza.
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