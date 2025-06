Polémica en GH: Andrea publicó violentos mensajes contra Luciana y tuvo que cerrar su cuenta

Andrea Lázaro fue una de las últimas ex participantes en entrar a la casa. No obstante, un tremendo mensaje que escribió en las redes contra Luciana provocó un rechazo generalizado hasta tal punto de cerrar sus redes sociales.

La situación tiene un origen que fue una de las actividades que se hicieron dentro de la casa, horas antes de que Andrea se vaya. En esas charlas que tuvieron todos los chicos, la modelo se enfrentó abiertamente con “El Tridente”, pero sobre todo, con Luciana.

Andrea escribió un tuit muy agresivo que generó reproches desde todos los rincones de X. En el comentario que hizo cuestionó de manera muy violenta a Luciana y lo acompañó con un corte de video de aquella pelea que tuvieron en la casa.

“Esta muda me tuvo afuera 3 meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara, lo que pensaba de mí; quería cámara la Cris Miró de La Salada. Logré que Barrionuevo por fin tenga un clip”, disparó.

El primero que salió al cruce de lo que escribió Andrea fue Nacho Castañares, en su espacio de streaming. “Ojalá que Andrea no pueda ir a las galas”, lanzó, mientras sus compañeros apoyaron la opinión.

Por otra parte, vale señalar que las consecuencias para la ex participante pueden ser graves a nivel laboral. Es importante recordar que los ex jugadores suelen seguir ligados al reality con participaciones especiales en los streamings. Sin embargo, dado la gravedad de los hechos es posible que no se la tenga en cuenta.