Polémica declaración de Susana Giménez sobre las denuncias contra Marley: «Se te despiertan las hormonas…»

A la diva le preguntaron por las denuncias por abuso sexual contra Marley y argumentó que «antes no se hablaba de eso».

Tras las recientes denuncias contra Marley, Susana Giménez fue consultada y en el afán de defender a su amigo se despachó con polémicas declaraciones.

«No me preocupa la denuncia contra Marley, que es una persona maravillosa», indicó la diva en el marco de un acto público. «Eso debe haber prescripto hace 35 años, antes no se hablaba de eso. Y él tiene un hijo que adora con toda su alma, y me parece cruel que siempre se le quiera sacar plata a los que trabajan», añadió a modo de justificación.

Cuando el periodista intentó explicarle a la diva de los teléfonos que la denuncia por abuso sexual seguía siendo grave a pesar del momento en que ocurrió, Susana insistió: «Ahora es todo este lío, pero antes se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente…».

El nombre de Marley volvió aparece involucrado en la causa por abuso de menores que por estos días volvió a los medios a raíz de la nueva detención del productor de Telefe y ganador del primer Gran Hermano, Marcelo Corazza.