Pigüé suma dos nuevos Monumentos Históricos Provinciales: la Capilla del Sagrado Corazón y la Gruta de Lourdes ya cuentan con protección patrimonial

(Por Ciudad Noticias): La senadora provincial de la Unión Cívica Radical, Nerina Neumann Losada, destacó la declaración que reconoce a dos espacios emblemáticos de Pigüé como Monumentos Históricos Provinciales, una medida que busca preservar parte del patrimonio cultural, religioso y arquitectónico de la comunidad.

Se trata de la Capilla del Sagrado Corazón del Colegio Niño Jesús y la Gruta de Lourdes de Pigüé, dos lugares profundamente vinculados con la historia e identidad de la localidad.

Bajo el mensaje “Pigüé, su patrimonio también es ley”, la legisladora provincial resaltó la importancia de proteger estos espacios que forman parte de la memoria colectiva de los vecinos y que, desde ahora, cuentan con un reconocimiento oficial dentro del patrimonio bonaerense.

La declaración como Monumento Histórico Provincial no solamente representa un reconocimiento simbólico, sino también una herramienta para la conservación de estos sitios, permitiendo valorar su arquitectura, su historia y el rol que tuvieron en la vida social y religiosa de Pigüé.

La Capilla del Sagrado Corazón, perteneciente al Colegio Niño Jesús, y la Gruta de Lourdes son parte del recorrido histórico de la ciudad, espacios que durante décadas acompañaron generaciones de vecinos y que hoy quedan incorporados formalmente al patrimonio protegido de la provincia.

Desde su banca, Neumann Losada señaló la importancia de seguir impulsando iniciativas que pongan en valor la identidad de los pueblos del interior bonaerense, donde muchas construcciones y espacios históricos representan mucho más que edificios: son lugares cargados de recuerdos, tradiciones y pertenencia comunitaria.

La iniciativa se suma a otras acciones vinculadas a la preservación patrimonial dentro del territorio bonaerense, donde distintas localidades buscan proteger aquellos sitios que forman parte de su historia y que constituyen una referencia para las nuevas generaciones.

Con esta declaración, Pigüé suma dos nuevos símbolos reconocidos oficialmente, reafirmando el valor de un patrimonio que los vecinos mantienen vivo desde hace décadas.

“Pigüé, su patrimonio también es ley” deja así de ser solamente una consigna: se convierte en una declaración de reconocimiento para dos lugares que forman parte de la identidad de la comunidad.