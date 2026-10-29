Pigüé: “La gravedad no es el consumo de Nebot, sino las consecuencias que generó en la gestión”, apuntó Florencia Bros

La concejal radical de Saavedra-Pigüé cuestionó el funcionamiento del Ejecutivo municipal y aseguró que la investigación legislativa reunió testimonios sobre presuntas ausencias y dificultades en la conducción del municipio. En declaraciones a Todo Provincial, sostuvo que la destitución del intendente Matías Nebot no está resuelta y dejó abierta la posibilidad de una licencia.

La crisis política e institucional que atraviesa el distrito de Saavedra ingresó en una etapa decisiva y la continuidad del intendente Matías Nebot al frente del Ejecutivo municipal permanece bajo discusión. En una entrevista concedida al medio Todo Provincial, la concejal de la Unión Cívica Radical Florencia Bros expuso los principales cuestionamientos surgidos de la investigación desarrollada en el Concejo Deliberante y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para el distrito una eventual destitución del jefe comunal.

El procedimiento comenzó después de que Nebot reconociera públicamente haber atravesado un problema de consumo de cocaína durante sus primeros años de gestión y encontrarse en proceso de recuperación. Sin embargo, Bros insistió en que la investigación no estuvo dirigida a juzgar una situación personal de salud, sino a establecer si durante ese período se produjeron incumplimientos de las obligaciones propias de la función pública. La distinción resulta central en una controversia que ha generado fuertes enfrentamientos políticos y que ahora deberá atravesar una nueva instancia dentro del cuerpo deliberativo.

Según explicó la edil radical, la comisión investigadora reunió más de treinta testimonios, solicitó documentación a diferentes organismos y analizó una serie de situaciones vinculadas al funcionamiento del gobierno municipal. Entre las observaciones planteadas aparecen las presuntas dificultades para encontrar al intendente en su despacho, la falta de continuidad en determinadas tareas de conducción y la intervención de otros funcionarios en responsabilidades que, de acuerdo con la interpretación de Bros, requerían la participación directa del jefe comunal. Para la concejal, el problema institucional surge cuando quien recibió el mandato popular no puede garantizar el ejercicio regular de las funciones para las que fue elegido.

La investigación concluyó con la elaboración de un informe y la posterior presentación de un descargo por parte de Nebot, quien contó con asistencia legal y cuestionó distintos aspectos del procedimiento y de las pruebas reunidas. Finalmente, durante una sesión especial celebrada el 23 de octubre, el Concejo Deliberante aprobó un decreto que calificó como graves determinados hechos vinculados con el ejercicio discontinuo de la función ejecutiva entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025. La resolución también rechazó los planteos de nulidad formulados por la defensa. No obstante, esa decisión no implica por sí misma la remoción del intendente, que deberá resolverse, si corresponde, en una instancia posterior.

En su análisis, Bros también vinculó los cuestionamientos institucionales con el funcionamiento de distintas áreas municipales. Mencionó problemas relacionados con el sistema de salud, la prestación de determinados servicios y la información pública disponible sobre la calidad del agua en localidades del distrito. Asimismo, recordó que el bloque radical rechazó las rendiciones de cuentas de los ejercicios 2024 y 2025 y presentó pedidos de informes que, según sostuvo, no obtuvieron las respuestas esperadas. Se trata de observaciones formuladas por la oposición que deben distinguirse de los hechos específicamente alcanzados por la resolución del Concejo.

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la posición que adoptará la UCR frente a la posibilidad de destituir a Nebot. Lejos de anticipar una definición, la concejal explicó que los cuatro integrantes de su bloque deberán evaluar los antecedentes y discutir una decisión que considera de enorme trascendencia institucional. En ese contexto, tampoco descartó que una licencia del jefe comunal pueda convertirse en una alternativa, aunque aclaró que esa posibilidad todavía no había sido analizada formalmente con sus compañeros de bancada.

El escenario abre interrogantes que exceden la permanencia de Nebot en el cargo. Una eventual destitución pondría en marcha los mecanismos de sucesión establecidos por la legislación municipal y podría derivar en nuevos planteos judiciales. Bros reconoció que existen distintas variables políticas y legales que deberán ser consideradas antes de adoptar una determinación definitiva. Por ahora, la siguiente sesión especial no tiene fecha confirmada y deberá ser convocada con la anticipación correspondiente.

Más allá de las diferencias políticas, la concejal defendió la importancia de que el intendente haya hecho pública su experiencia personal de recuperación y consideró necesario que la sociedad pueda hablar abiertamente sobre las adicciones y los consumos problemáticos. Pero sostuvo que ese reconocimiento no debe confundirse con la evaluación de las responsabilidades que implica conducir una administración municipal.

La definición que se aproxima será determinante para el futuro político de Nebot y para el funcionamiento institucional de Saavedra. Mientras el Concejo Deliberante analiza los pasos siguientes y el radicalismo mantiene abierta su postura, la discusión vuelve a colocar en primer plano una preocupación compartida por buena parte de la comunidad: las consecuencias que esta crisis puede tener sobre la gestión cotidiana del municipio y sobre los vecinos que dependen de sus servicios.

En ese sentido, Bros cerró su intervención con una advertencia que resume la gravedad del escenario: más allá del resultado de este proceso, quienes terminarán sufriendo sus consecuencias serán los habitantes del distrito de Saavedra.

FUENTE: www.todoprovincial.com