PIGÜÉ: Golpean a un chico con discapacidad en una plaza y otro que era cómplice del ataque, filmó el momento.

(Por Ciudad Noticias): Un joven con retraso madurativo en las últimas horas, en un cobarde acto de bullying, lo golpearon salvajemente en una plaza de la vecina ciudad de Pigüé. Además, se tomaron el trabajo de grabar la agresión que evidentemente, estaba preparada.

El agresor estudia en la Escuela Media N° 2 de la vecina ciudad y mientras golpeaba salvajemente al chico, estaba como testigo Eugenio «Rosco» Favre quien iba a dar una charla de seguridad vial.

En tanto que la directora del establecimiento, Claudia Sosa , no tomó ningún tipo de medidas, no sancionó y solo llamó a la madre del agresor para pedirle que no lo lleven al colegio hasta el próximo día martes. Lo mismo hicieron las Vices: Aldana Arroyo

y Constanza Spedale.