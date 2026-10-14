Pigüé: el Partido Justicialista realizará un acto por el Día de la Lealtad Peronista

(Por Ciudad Noticias): El Consejo Partidario Justicialista anunció una actividad para el próximo sábado 17 de octubre, a las 19, en calle San Martín 143 de Pigüé, con motivo de una de las fechas más emblemáticas del movimiento peronista.

El Consejo Partidario Justicialista de Pigüé difundió una convocatoria para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista, que se celebra cada 17 de octubre y constituye una de las fechas de mayor significado histórico y político para el justicialismo argentino.

La actividad está prevista para este sábado 17 de octubre, a partir de las 19 horas, en calle San Martín 143 de Pigüé, según se informó a través de una publicación acompañada por una imagen alusiva a la jornada, con la figura de Juan Domingo Perón como protagonista.

La conmemoración recuerda los acontecimientos del 17 de octubre de 1945, cuando una multitud de trabajadores se movilizó hacia la Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón, en un episodio que marcó un punto de inflexión en la historia política argentina y que posteriormente se convirtió en uno de los principales símbolos de identidad del movimiento justicialista.

A 81 años de aquella histórica movilización, la fecha continúa siendo una referencia central para el peronismo, vinculada con sus tradiciones políticas, la organización de los trabajadores y el concepto de lealtad que caracteriza al movimiento desde sus orígenes.

En ese contexto, el Consejo Partidario Justicialista convocó a un acto en Pigüé para recordar la jornada, en el marco de las actividades conmemorativas que se desarrollan cada año por el Día de la Lealtad Peronista.

La convocatoria establece como punto de encuentro el inmueble ubicado en San Martín 143, donde el próximo sábado, desde las 19, tendrá lugar la actividad anunciada por el espacio partidario.