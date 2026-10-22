Pigüé: el Concejo Deliberante definirá la gravedad del caso tras el informe final de la Comisión Investigadora

(Por Ciudad Noticias): Este viernes 23 de octubre, desde las 9, el Honorable Concejo Deliberante de Saavedra (Pigüé) celebrará una sesión especial en la que se tratará el informe final de la Comisión Investigadora, un paso clave para determinar la gravedad de los hechos bajo análisis y evaluar sus posibles consecuencias institucionales. La convocatoria quedó formalizada mediante el Decreto de Presidencia N.º 19/26 y tiene como único punto central el expediente N.º 10132/26, correspondiente a la investigación. La sesión concentrará la atención en las conclusiones que presente la comisión, a partir de las cuales el cuerpo deliberativo podrá analizar el alcance de lo investigado y definir los pasos que correspondan dentro de sus competencias. La importancia de la reunión radica en que el informe final será el eje de una instancia decisiva para establecer cómo se valoran los hechos y qué consecuencias podrían derivarse. Por ahora, la convocatoria oficial no detalla el contenido del informe ni anticipa una resolución, por lo que el resultado de la sesión será determinante para conocer el alcance institucional del caso.