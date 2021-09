(Pigüé): Denuncian a la máxima responsable de la Comisaría de la Mujer por amenazas y maltrato verbal hacia el personal.

(Por Ciudad Noticias): Ésta mañana en el programa de radio que se emite por (LA ZERO-SAAVEDRA), se conocieron audios que comprometen a Valeria Conter, máxima autoridad de la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Pigüé.

Según se desprende de ese material, Conter, trató de pelotudas a dos efectivos de la bonaerense y además, amenazó con perjudicarlas con el ascenso de jerarquía y hacerles cumplir recargo durante todo un fin de semana en el vecino distrito de Tornquist, esa advertencia, fue golpeando el escritorio de su despacho.

En tanto que desde éste diario online, pudimos averiguar que Conter, viene teniendo este tipo de trato con el personal desde que asumió en el año 2015 con el padrinazgo del ex caudillo justicialista Hugo Corvatta.

Denunciada en Asuntos Interno:

Quien cuenta con el legajo (27.279), fue denunciada el pasado 31 de agosto en Asuntos Interno.

LA DENUNCIA:

Referencia: Denunciar Actos de Violencia.-Pigüé, 31 de Agosto del 2021.-

Sr. Auditor General de Asuntos Interno

Su Despacho.-

Por intermedio de la Presente y en calidad de Efectivos de la Comisaria de la Mujer Y Familia Saavedra Pigue, nos dirigimos a usted con el fin de Denunciar a Nuestra Jefa Directa Comisaria (Cdo) Legajo: 27279 Conter Valeria Silvana.

Es necesaria esta presentación a raíz de diferentes hechos acontecidos en esta dependencia policial de la cual CONTER se encuentra a cargo desde el año 2015. Que diferentes efectivos que pasaron por esta Dependencia manifestaron que solicitaron el traslado ya que se sentían maltratados verbal y psicológicamente por Conter, situaciones que no denunciaron por falta de Testigos Hábiles.

Que el último episodio resulto en el día de la fecha siendo las 09:30 hs cuando la Comisaria llama a su despacho a las oficiales de servicio Sargento (E.G) Leg: XXXXXXXXXXXXXX y a la Oficial (E.G) Leg: XXXXXXXXXX , haciendo mención que en dicho despacho también se encontraba la Segunda Jefa Oficial Inspector (Cdo) Leg: XXXXXXXXX, que en dicha conversación la Superior vocifera a viva voz Sic: “Quiero que me expliquen porque se manejaron por atrás y de esa manera, y vos no me digas que no te diste cuenta cuando un efectivo de más de 20 años de servicio me pide por teléfono permiso delante de ti, entonces lo Único lo que hacen es que me caliente y les pierda la confianza que les tengo porque es una vergüenza que se manejan así a esta altura, y vos ya deberías saberlo porque vos venís de cagada tras cagada por seguir a tus compañeras a Noelia, arrancando y seguís y seguís, entonces que tengo que hacerles ponerle tres días de suspensión de empleo a cada una eso es lo que pienso hacer te cago el ascenso vos sabes que te cago el ascenso no? Y te lo mereces por pelotuda y vos también porque no se bancan un puto recargo siempre son de saliente, una vez te va tocar como le toca a ella siempre cortado los francos te va tocar xxxxx….. te va tocar….. si vine pero por atrás con agachadas por atrás no, no, no que. Y entonces dijiste na nos manejamos como se nos canta, si manga de irrespetuosas que son las dos porque nos se merecen otra cosa, pensaste, pensaste un tipo de veinte años me pide permiso y vos te manejas como se te canta o sea este día no mejor el otro, mejor este yo me manejo la tipa se maneja no, no ya me di cuenta que te manejaste, lo que veo es que te cagas en todos o sea vos te cagas en todos, haces lo que a vos te parece lo que a vos te conviene y los demás que se caguen si las arrastras a tus compañeras. Bueno no las iba a sancionar pero saben que vallasen (haciendo chasquidos con los dedos y apuntando hacia la puerta) las voy a sancionar… efectivamente las voy a sancionar y sepan que ahora cuando salgas de franco te vas a ir a Tornquist de Recargo y vos también te vas a ir a Tornquist de Recargo, Retírate encima soberbias” .

Que otros hechos puntuales fueron donde Conter ha enviado audios al grupo de WhatsApp de esta dependencia, con un tono de voz elevado y agresivo, tratando al personal femenino de mugrientas, tontas, estúpidas, de estar al pedo, amenazando constantemente con sanciones. Situaciones que generan mucha angustia al momento de trabajar e incomodidades en la convivencia. Que con esto no se quiere justificar las sanciones, pero esto genera un constante trabajo con miedo y perseguimiento, ya que al mínimo detalle te sancionan, ocasionando problemas para los ascensos como así también desgaste económico y emocional, ya que todas somos suboficiales tratando de adaptarse a la función de Oficial de Servicio y aprendiendo entre nosotras día a día.

Es necesario resaltar que no es la primera vez que la Comisario Conter se dirige de esta forma hacia sus subalternos, y que en oportunidades que los efectivos solicitaron respeto por parte de esta la misma modifica su comportamiento de forma transitoria. No hay que olvidar que Conter se desempeña en esta fuerza como Titular de Comisaria de la Mujer y Familia, lugar donde se tratan diferentes situaciones de violencia donde debemos dar el ejemplo como funcionarios y la misma, tanto en su pasado como en la actualidad se encuentra violando lo nombrado en la Ley 26.485 Art 6 inc. b y c.

Cabe destacar que los efectivos que se encuentran desarrollando función de Oficial de Servicio son los que más se encuentran sufriendo hostigamientos, quedando a su total disposición, como así también efectivos que pasaron por esta dependencia, a fines de ser contactados a prestar Declaración Testimonial con el fin de que cada uno exponga su situación particular donde fueron maltratados por la Titular de la Dependencia. Asimismo adjuntamos al presente audio de la conversación mantenida y narrada anteriormente, como así también demás audios donde la Funcionaria se dirige de forma altanera y agresiva.

Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta a esta situación de violencia cotidiana saludamos a usted Muy atte.-