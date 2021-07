Pigüé: Camión fuera de control, casi originó una tragedia y la damnificada pide que prohíban circular transportes pesados.

(Por Ciudad Noticias): Anoche, una mujer de la vecina ciudad de Pigüé, se contactó con nuestra redacción y se mostró muy molesta por la situación que le tocó vivir y que afortunadamente en ésta oportunidad, no pasó a mayores.

Es que un camión fuera de control impactó contra un cerco de madera lo que este permitió que el transporte de carga pesada, no embistiera a un hombre y que no se incrustara contra la vivienda.

“El reclamo es los camiones que no tienen por qué estar en la calle y la falta de lomo de burro que estamos cansados ​​de pedir los vecinos por la alta velocidad que pasan los camiones, autos, etc. Están pasando varias desgracias seguidas”, relató la mujer con justa razón.

“Pasó que un camión lo dejaron en marcha sin el bloqueador puesto, arrastro el palo de luz, la camioneta choco contra mi cerco y gracias al cerco el camión no mato al hombre que arrastro y no termino dentro de mi casa que estaba toda la familia”, aseveró la señora quien contó que el episodio sucedió en calle La Salle al 100.

Ante este siniestro que no pasó a una tragedia fatal, la mujer dijo que ésta mañana, varios vecinos efectuaran la denuncia.

“Hay que sacar los camiones que están donde no deben, necesitamos con urgencia lomo de burro, reductores de velocidad que pasan como si fueran una pista de carrera y nadie hace nada”, finalizó la denunciante que se contactó con nuestra redacción.