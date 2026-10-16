Piden la prisión preventiva para el técnico de hockey Horacio Asensio

La Justicia deberá resolver el planteo del doctor Diego Torres, quien lo investiga por al menos un delito de abuso sexual en Monte Hermoso.

0 Interacciones
Conversación en Vivo
Comunidad Segura
Solo texto, seguro
0/500
🕒 Puedes volver a comentar en 60s...
Opiniones de la Comunidad

¿Nadie ha roto el hielo todavía?

Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.

Empezar conversación ahora