Pichetto: “Hay que darle la Asignación solo a los que tienen hasta dos hijos, porque si no tienen un montón”

Miguel Ángel Pichetto, Auditor General de la Nación, se refirió a la entrega de los planes sociales y expresó sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH): “Habría que dársela a aquellos que no tienen más de dos hijos porque si no tienen un montón”.

El excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio en las últimas elecciones presidenciales de 2019 llamó en declaraciones radiales a “derrotar a la ideología del pobrismo”. En la misma línea, agregó: “Hay una cultura donde se cree que solo se sale con el plan, y eso destruye a la Argentina.

“La iglesia tiene mucho que ver. La idea de que la Argentina es mejor si es más pobre y más uniforme es lamentable. Es repudiable el rechazo al mérito y al esfuerzo”, subrayó.

Y añadió: “Es una sociedad de mierda la que no tiene no mérito, la que no tiene esfuerzo. La que no valora a los emprendedores, a los empresarios que generan empleo. Hay que ayudarlos a salir de la pobreza”.

Al ser repreguntado sobre la AUH, Pichetto indicó que “hay que incentivar que no tengan tantos hijos” y que la asignación “habría que dársela a aquellos que no tienen más de dos hijos porque si no tienen un montón”.

“Los planes pueden ser por un tiempo, seis meses, un año; hay que terminar con los gerentes de la pobreza”, señaló el exlegislador. Y siguió: “Nadie dice que hay que eliminar la asignación. Hay que sostenerla, pero debería tener determinadas pautas”.

Asimismo, sugirió no otorgar el beneficio a los extranjeros que llegan o tienen hijos en el país. “Acá regalamos todo”, lanzó.