“Piangatelli es un caso testigo del accionar de los periodistas ensobrados de nuestro distrito”.

(Por Ciudad Noticias): Luego que saliera a luz el audio donde la periodista intentó tapar su falta de empatía y sororidad con la victima de 22 años, el comunicador de la emisora saavedrense Pablo Peralta, disparó con munición gruesa contra una de las operadoras de “La causa que no fue”.

“Ahora resulta que hay que esperar pruebas. Esperar un parte de prensa. Hay que esperar, esperar y esperar…”, comenzó diciendo el conductor del clásico programa (PUNTO DE REFERENCIA).

“A mí me querían desterrar. Bah, eran unos 20 arrastrados cipayos. Eran los entongados. Vio ¿Dónde está el ex secretario de gobierno Diego Marezi? El abogado servicial un verdadero zapato.

Piangatelli, infórmese, donde está su empatía, sororidad. Su perspectiva de género y en Derechos Humanos!!! Usted hostiga a José Parra a la noche.

No tiene ética y moral. Haga locución comercial nomas”, dijo en otro tramo de su editorial Pablo Peralta.

“Esta pseudoperiodista, tomó por estúpido a José Parra, lo ninguneó y el pibe le terminó pegando un gancho en la zona hepática comparándole el caso que a mí me inventaron con el de su esposa.

¿Escuchó lo que le dijo un pibe de 26 años sobre mí?…Le hicieron de todo a Peralta cuando se hizo esa injustica. Impresionante la definición de éste chico que solo está buscando justicia y que no pasen más estas cosas”, relató el dueño de la mañana saavedrense.

“A mi audiencia que es mucha, le digo que la señora Verónica Piangatelli, es un caso testigo del accionar y la formación pésima, que priorizan el sobre de los comunicadores. Es ni más ni menos, que el caso testigo de aquellos periodistas que se sumaron a la (CAUSA QUE NO FUE). Entre ellos están, Walter Ditrich, Jorge Sandoval, Verónica Piangatelli, el ex recluso Beto Vidal, Gabriel Carbajal, Pablo Valenzuela, devenido a operador y cantante, Juan Domingo Di Lenna, y podría sumar algún que otro más. Tremenda casualidad que la mayoría, integran o integraron el grupo de Reflejos, donde entraba la mayor porción de la torta publicitaria que les daba el ex intendente Hugo Corvatta y ex diputada Marisol Merquel.

Por eso reitero, que la señora Piangatelli, es la síntesis de todos estos individuos. Así, actúan los mercenarios de las noticias, así son comprados los periodistas. Esto es el REFLEJO, de lo que son estos impresentables”, cerró en su editorial Pablo Peralta.