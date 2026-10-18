Persecución de película: un camionero escapó de un control policial y fue detenido tras recorrer 65 kilómetros hasta Pigüé

(Por Ciudad Noticias): El conductor, de 25 años, habría intentado atropellar a efectivos policiales que procuraban detenerlo en el cruce de las rutas 33 y 85. La fuga terminó en una calle de Pigüé, donde fue aprehendido por desobediencia. Según informó la Policía, en 2024 había protagonizado otro episodio similar que terminó con una camioneta destruida en Bahía Blanca.

Una persecución policial que se extendió durante aproximadamente 65 kilómetros terminó con la aprehensión de un joven de 25 años en Pigüé, luego de que, según el informe oficial, desobedeciera una orden de detención e intentara embestir a los efectivos que realizaban un control vehicular en el partido de Guaminí. El episodio ocurrió el 17 de octubre y requirió la intervención de personal del Destacamento Vial de Guaminí y de la Comisaría Primera de Saavedra, con asiento en Pigüé, que finalmente logró interceptar el vehículo cuando ingresaba a la ciudad.

De acuerdo con la información suministrada por la dependencia policial, todo comenzó en la intersección de la Ruta Nacional 33 y la Ruta Provincial 85, donde los agentes intentaron detener la marcha de un camión Mercedes-Benz L1134, dominio CEB-462. Lejos de acatar la indicación, el conductor continuó su recorrido y, siempre según la versión policial, realizó una maniobra con la que habría intentado atropellar a los uniformados. La situación desencadenó una persecución que se prolongó por distintos sectores de la ruta hasta las inmediaciones de Pigüé.

Mientras el camión avanzaba, los efectivos viales solicitaron colaboración a la Policía local para organizar su detención. Finalmente, después de recorrer unos 65 kilómetros desde el lugar donde se había iniciado el procedimiento, el vehículo fue interceptado sobre la calle Belgrano, en el acceso a Pigüé. Allí, los agentes consiguieron detener su marcha y aprehender al conductor, identificado como Marcos Uriel Schell, de 25 años y domiciliado en la ciudad.

El joven quedó imputado por el delito de desobediencia, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen. El parte policial no precisó las razones por las cuales el conductor evitó inicialmente el control ni informó sobre personas lesionadas durante el operativo.

Sin embargo, el episodio adquirió otra dimensión cuando la Policía recordó que Schell ya había sido aprehendido en diciembre de 2024, después de protagonizar una fuga de características similares que se extendió por varias localidades del sudoeste bonaerense.

Según los antecedentes mencionados por la Comisaría, aquel 8 de diciembre el joven había sustraído una camioneta Chevrolet D-20 perteneciente a su padre y posteriormente eludió controles policiales sobre la Ruta Nacional 33. La huida incluyó desplazamientos por Coronel Suárez, Pigüé y Tornquist, en un recorrido durante el cual, de acuerdo con el relato policial, varios automovilistas debieron apartarse para evitar ser embestidos.

Esa persecución terminó en el acceso a Bahía Blanca, cuando la camioneta chocó contra un poste y sufrió importantes daños. Schell fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia por los hechos ocurridos entonces.

Casi dos años después, su nombre vuelve a aparecer en un procedimiento policial vinculado con la desobediencia a una orden de detención y una extensa fuga por rutas de la región. Esta vez, el desenlace se produjo en Pigüé, donde el trabajo conjunto entre los efectivos viales de Guaminí y el personal de la comisaría local permitió detener el camión.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer las circunstancias del nuevo episodio y determinar las responsabilidades correspondientes. Por el momento, la información oficial da cuenta de la aprehensión del conductor por desobediencia, mientras que las maniobras denunciadas y sus eventuales consecuencias deberán ser evaluadas en el marco de la causa judicial.