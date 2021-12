Periodista de política desbarrancó tras la producción hot de Celeste Muriega y Silvina Escudero para la obra “SEX”.

(Por Ciudad Noticias): Silvina Escudero, Celeste Muriega, Christian Sancho y Benito Cerati protagonizaron una jugadísima sesión

José María Muscari calienta motores para la versión veraniega de Sex, la obra erótica que se transformó en un gran éxito. El pasado miércoles, los nuevos integrantes se reunieron para hacer la producción fotográfica y el set “se prendió fuego”.

Silvina Escudero y Celeste Muriega posaron muy sensuales. Lo mismo hizo Christian Sancho, a quien retrataron con la mano adentro del pantalón.

De la sesión también participó Benito Cerati, la gran sorpresa de la nueva temporada. El hijo del recordado líder de Soda Stereo prefirió dejar su costado hot para el día del estreno, que está pautado para el 6 de enero.

Lo cierto que en el programa matutino de (LA ZERO) en el segmento de espectáculos, el periodista de política y policiales (Pablo. P), irrumpió a la columnista Rocío Durán, y dijo: “Perdón Ro, sé que no es lo mío, y hacía rato que no te interrumpía, pero debo admitir algo…cuando vi el detrás de escena de la producción que hizo todo el lenco renovado, me llamó la atención desde varios puntos de vista, con el sello indiscutible de José María Muscari que todos sabemos que es un crack, y la verdad uno de los morbos que yo tenia hace tiempo, era ver a Escudero y Muriega juntas en ésta gran obra y puedo decir que se me cumplió el sueño del pibe”, comenzó diciendo el conductor del programa de radio que se emite de lunes a viernes de 9 a 12hs y que desde enero, estarán con la cobertura de todas la obras teatrales.

Además detalló al ser consultado por la columnista del espectáculo, del porqué tenia tanto morbo con éstas dos bombas, a lo que respondió: “es que más allá de su belleza, son muy profesionales, da gusto verlas bailar y actuar. Y para mí, tanto Silvina como Celeste, son dos amigas, tenemos una buena relación, y no dudo en ir a verlas. Siempre dije que Silvina Escudero es la gran morocha argentina, y Muriega, se suma a ese título indudablemente. Las dos tienen un lomazo, son talentosas y súper simpáticas y verlas vestidas muy hot, apoyando la mano una sobre la otra, Celeste levantando la larga cabellera de Silvina y en un momento ese beso que parecía que se darían, los ratones se me volaron. Es fuerte e imposible, ¿pero sabes lo que debe ser cumplir la fantasía de una noche de pura lujuria con las dos morochas más lindas del país?, te aseguro que ahí, puedo partir de éste mundo tranquilo”, aseveró el conductor que generó carcajadas y comentarios muy divertidos de la audiencia.

¿Qué dirán Escudero y Muriega al respecto?.

Silvina Escudero y Celeste Muriega son las nuevas integrantes de «Sex». (Foto: Movilpress).

Christian Sancho desplegará su costado más erótico en «Sex». (Foto: Movilpress).