“Perdón por lo que no hice”: tras un emotivo video de Barbie Vélez, su padre confesó todo

Alejandro Pucheta se siente con culpa.

Hace algunos días, Barbie Vélez filmó un video especialmente dedicado a su papá, Alejandro Pucheta, que llegó no solo al corazón de su familia sino también al de todos sus fans. En la grabación, la joven relata cómo siente la relación con su padre y brindó datos inéditos.

Vélez se desarmó en halagos para su padre y no dudó en contar cómo se encuentran hoy en día, a pesar de haber vivido con él durante muy poco tiempo. Es que la pareja conformada por Nazarena y Pucheta se separó cuando ella tenía solamente un año.

La hija de Nazarena Vélez hizo un repaso por todas las cualidades que tiene su progenitor: “Sos el amor de mi vida, lo sabés. Sos el hombre más bueno y más divino que conocí en la vida. Amo que seas mi padre. Sos un gran ejemplo para mí”, expresó de manera emotiva la modelo.

Presente en el programa de Tomás Dente, la reacción de Alejandro no fue la que esperábamos, ya que, frente al conmovedor video, no se quebró en ningún momento: “Bueno, claramente se nota que soy una persona muy fría porque, si no lloré con este video, ya no lloro con nada”, expresó.

Luego, Pucheta explicó que, algunas veces, se siente en deuda con Barbie por no haber estado presente en importantes momentos de su vida, a causa del trabajo y las obligaciones que conlleva.

“Pero nunca está de más pedir disculpas. Y siempre le digo: “Perdón por lo que no hice antes por vos”. Siento que fui mejor padre de grande que de chico. Hoy siento que no me quiero perder nada, quiero estar en todo y quiero hacer lo que sea por ella”, agregó acerca de su presente.

Finalmente, Tomás le consultó sobre su vínculo con el novio de su hija y Alejandro detalló: “Estoy orgulloso de mi yerno, siempre digo que es el mejor yerno que me podría hab