«Perdón, la amaba»: el mensaje de despedida del femicida de Punta Alta

Para los investigadores casi no hay dudas de que Daniel Ferreyra mató a su expareja, Noelia Díaz, y luego se quitó la vida.

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