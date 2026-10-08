«Perdón, la amaba»: el mensaje de despedida del femicida de Punta Alta

Pese a que Daniel Ferreyra (47) tenia prohibición de acercamiento a su expareja, Noelia Díaz (33), con una medida cautelar que estaba vigente hasta el 19 de octubre próximo, los dos protagonistas del drama conocido hoy en Punta Alta seguían frecuentándose.

Esto lo pudo confirmar la madre de la mujer, quien vivía en una vivienda lindante a la de Corrientes al 1.000, donde se produjo el femicidio.

«El sujeto la visitaba con frecuencia y la madre de ella sabía de esta situación, ya que vive en el mismo terreno, en una casa humilde contigua. Ayer la madre sabía que estaban juntos porque su hija le pidió un velador y le dijo que estaba con él», comentó un investigador a lanueva.

«Se presume que, por algún motivo, discutieron y él la mató, luego fue a su casa, que está a 7 u 8 cuadras (en la avenida Tucumán al 800) y se ahorcó con un cable en el patio», agregó.

En el estado de WhatsApp de Ferreyra, a las 6.07, apareció un mensaje que habría escrito el hombre y se relaciona directamente con el crimen cometido: «Perdón, la amaba».