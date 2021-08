«Perdón, Caro»: el sincero pedido de disculpas que le hizo Guillermina Valdés a Pampita

Guillermina Valdés atraviesa un gran momento en su vida tanto a nivel profesional como sentimental. Más activa que nunca, no para de crecer con su marca de zapatos y también transita un gran momento de amor y aprendizaje junto a Marcelo Tinelli con quien comparte un hijo, el pequeño Lolo.

Hace unos días, la jurado de «Showmatch: La Academia» fue noticia por su debate con Pampita acerca del blanqueo de las relaciones y todo lo que eso conlleva, y hoy es noticia por las disculpas que le pidió a su compañera. Esto se debe a un video que subió Carolina donde muestra su look del día, algo que suele hacer todo el tiempo la modelo.

De lo que no percató Pampita es que en el fondo de la pista se la ve a Valdés con un termo celeste en su mano mientras ríe distraída, sin ver que su compañera posaba frente a cámaras. El video fue subido a la cuenta de la reciente mamá y el primero en notar el detalle fue Ángel de Brito, quien le comentó un emoji riendo y la frase: «El termo de Guille».

Por su parte Guillermina también se dio cuenta de lo ocurrido y fue directamente al posteo de Pampita para disculparse y escribirle:

Te saqué glamour del post con mi termo atrás. Perdón Caro.

Pero Ardohain no hizo ningún comentario al respecto, al parecer no le agradó mucho que sus compañeros y seguidores se rieran del momento. Pero a quien pareció no importarle fue a Roberto García Moritán que le comentó emojis con corazones a su esposa, en un claro halago a la belleza de la modelo.

Un debate inesperado

Como se mencionó anteriormente, Guillermina Valdés y Pampita iniciaron un debate sobre las relaciones cuando Cachete Sierra y su novia dijeron que su relación no tenía etiquetas, fue aquí que Ardohain les confesó a los jóvenes que ella no saldría con nadie sin ser novios, mientras que por su parte Valdés reveló que blanquear relaciones hizo que dejara muchas cosas de lado.