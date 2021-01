Pepe Cibrián cuestionó el triunfo de Cachete Sierra: “Pasado mañana nadie se va a acordar quién ganó el Cantando”

El exjurado del certamen habló sobre la consagración del actor y dijo que la ganadora debería haber sido Ángela Leiva.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), el director teatral se metió de lleno con su postura.

“No recuerdo exactamente la evaluación que hice de Cachete cuando era jurado pero me parece una persona muy simpática y agradable. No puede compararse su voz con la de Ángela Leiva. Una voz superdotada“, comenzó diciendo el artista.

En ese sentido, siguió con su opinión: “La gente lo eligió así y así es. Pasó con el Bailando también que eligieron a un actor y fue muy gracioso. Es un show mediático que pasan esas cosas. Pasado mañana nadie se va a acordar de quién ganó el Cantando“.

“Alguien se acuerda de quién ganó el “Gran Hermano”, nadie se acuerda del “Gran Hermano” siquiera. En el momento parecía que habían elegido al Papa, es un medio muy divertido. Si fuera por cantar debería haber ganado Ángela“, agregó.

“Tres o cuatro personas de ahí cantaban, los demás eran personajes típicos extraños que cuando era jurado no los veía mucho y cuando no lo hacía no los veía tampoco porque no veo televisión, o sea que no tuve mucha posibilidad de poder evaluar“, dijo al respecto.

Finalmente, sobre su salida del certamen, explicó: “A mi me trataron súper bien. Me da realmente risa que hayan dicho que me echaron y me puse a llorar. Nada más alejado de la realidad. La verdad es que tuve a una empleada con coronavirus que contagió a familia y para resguardarme decidí dar un paso al costado“.