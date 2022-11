«Peligroso»: Flor de la V apuntó fuerte contra GH y Santiago del Moro

Flor de la V es una de las conductoras más polémicas de América TV, ya que desde que tomó el puesto que hasta hace unos años era de Jorge Rial, ha dado mucho de qué hablar por diversas razones.

Una de las más comentadas en la prensa rosa han sido por los cruces entre la mediática y sus panelistas Marcela Tauro, Virginia Gallardo y Nancy Duré. Sin embargo, nada se compara con los palitos diarios que Flor de la V le lanza a Telefe y Santiago del Moro por el estreno de «Gran Hermano».

La vedette no se ha guardado nada contra Telefe y calificó a Alfa como un «tilingo».

En diversas oportunidades, Flor de la V apuntó fuerte contra el equipo de producción, por los chistes desubicados y el supuesto acoso que se vio en pantalla entre Thiago y Agustín y Coti y Alfa. Pero, esta vez, la vedette decidió ir por otro lado luego de un comentario que hizo Walter en el partido Argentina vs. Arabia Saudita.

Todo empezó cuando estaban a punto de observar dicha competición de fútbol y Coti le preguntó a Alfa si le gustaría tener una banderita de la Argentina. El participante rechaza esta petición y alegó que su única bandera es la de Estados Unidos, en referencia a una banda que tenía puesta con esa insignia.

«Que peligroso. Aparte, son cosas que en ‘Gran Hermano’ no las van a charlar, no las van a debatir, como todas las cosas importantes que suceden. Santiago del Moro dice que ‘no son un ejemplo’ y, claramente, no son un ejemplo, pero yo creo que ustedes, el canal de las pelotas, vos como conductor y las personas que forman parte del debate deberían comunicar este tipo de cosas o ponerlas sobre la mesa. Hay violencia de género, nadie dice nada; suceden otras cosas de acosos y nadie dice nada», dijo la figura de América TV.