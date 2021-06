Pedro Alfonso se mostró muy enamorado de la madre de sus hijos.

Paula Chaves y Pedro Alfonso se conocieron en la pista de “Showmatch”, se enamoraron y formaron una gran familia. Los famosos están juntos hace más de 10 años y a diario se demuestran cariño mediante las redes sociales. Sin ir más lejos, en las últimas horas Pedro subió a sus historias de Instagram un video con el que recordó viejas épocas.

Cabe señalar que cuando el protagonista de “Socios por Accidente” conquistó a Paula en el reality de Marcelo Tinelli, lo hizo mediante la interpretación de canciones románticas. Tal es así, que ahora Pedro Alfonso aprovechó el momento y nuevamente le dedicó canciones a la modelo. “Pintó cantarte, porque sí. Porque te amo“, escribió el comediante.

Pedro, Paula y la cuarentena con sus hijos

Los artistas son padres de Olivia, Baltazar y Filipa. Si bien los niños tienen edades distintas, cada uno requiere que le presten atención. Así como los pequeños tienen sus momentos de juegos y distracciones, también deben cumplir con las obligaciones escolares.

Respecto a esto, Paula se sinceró y contó cómo es maternar en cuarentena. “La realidad es que no es fácil, a veces no tenés ganas de estar jugando. No me divierte estar mil horas en cuatro patas jugando en el piso. Maternar, en estos momentos, es muy difícil. Está esa idea de la madre 24/7, que ama a sus hijos, que está todo el tiempo bien y nunca colapsa, es una mentira y nos hace sentir mal”, aseguró.

Además, la conductora explicó que tuvo una importante charla con Olivia, la mayor del clan, para que aprendiera a valorar y respetar el esfuerzo que hacen sus maestros para darle clases virtuales en esta época de pandemia. “Yo la entiendo que es un embole tener que estar en la computadora un montón de horas, le expliqué que yo tampoco tengo ganas de estar persiguiéndola. Entonces charlamos para que ella me entienda a mí, yo a ella”, expresó.