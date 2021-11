Paula de Bake Off fue la nueva eliminada. Si bien saludó a todos de buena manera, lanzó un filoso tuit contra la producción.

La participante de Bake Off , Paula Paternoster ha generado mucha repercusión hace unas semanas cuando contó el duro momento que le tocó atravesar al ser diagnosticada con un tumor cerebral llamado adenoma hipofisario.

A pesar que algunos la acusaron de contar su historia para “dar lástima”, lo cual Paula salió a contradecir contundentemente, la participante de Bake Off recibió infinidades de mensajes en donde le tiraban buena onda y aliento para que siguiera adelante. Definitivamente con su participación logró ganarse su lugar y mucha popularidad.

Cuenta con millones de seguidores que la bancaron todo el programa. Sin embargo su participación llegó a su fin el domingo pasado en donde fue la última gala de eliminación y si bien Paternoster se despidió amablemente ante las cámaras de Bake Off , la influencer compartió un filoso mensaje en su cuenta de Twitter y arremetió duramente contra un empleado de Telefe.

Paula de Bake Off apuntó contra Telefe con un filoso tuit que luego borró

“El community manager de Telefe se está haciendo la paj… hoy que finalmente puede decir que me fui, si me tenía una bronca”, manifestó con furia “Pawsi” en Twitter. No obstante, la joven oriunda de Villa Luro decidió eliminar el posteo y continuar compartiendo memes y bromas sobre su eliminación.

Paula propuso un pastel de guiños a los ochenta, con un cubo Rubik entre otros detalles, y Villar le dijo: “Se diferencian bien las capas, el bizcocho de coco está rico, me gusta la temática, pero me faltó un poco de prolijidad y el encastre”.