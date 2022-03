Paula Chaves rompió el silencio y se refirió a su pelea con la China Suárez

Por primera vez, la conductora se refirió a la supuesta pelea con la actriz tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, dejó entrever que ese no fue el único motivo de su distanciamiento y expresó: «Pasaron cosas íntimas que no están buenas».

Desde que se desató el escándalo entre la China Suárez y Wanda Nara por el affaire de la actriz con Mauro Icardi, muchas figuras del ambiente público marcaron su distanciamiento con la ex de Benjamín Vicuña y se mostraron a favor de la empresaria. Una de ellas fue Paula Chaves, quien sutilmente tomó partido por Zaira y su hermana.

Si bien durante varios meses la esposa de Pedro Alfoso eligió el silencio y evitó hablar del tema, en las últimas horas se refirió a su pelea con la China y aclaró ciertos puntos que trascendieron en los medios sobre los orígenes del conflicto.

Con respecto a lo sucedido en el Wandagate, Paula admitió que la situación le generó mucha tristeza y aclaró que su alejamiento con Eugenia va más allá de lo que sucedió en octubre del 2021. «La verdad es que a mi me causa mucha tristeza todo, de verdad, pero no es mi tema. No estoy ni enojada, ni mucho menos, o sea, no me peleé con nadie», comenzó diciendo. «Simplemente pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas, pero a mi me duele y me apena la situación. Si quieren cerremos con esto: Yo no le dije ‘sorete’ a nadie», aseguró.

Asimismo, también reveló que tanta exposición la incomoda.»A mí me hace muy mal estar como envuelta en escándalos. Y me angustia. No me siento cómoda. Trabajé muchos años en ‘Este es el show’ dónde tocábamos estos temas y, el que trabajó conmigo, te puede decir que a mí me incomoda hablar del otro, tener que opinar de la vida del otro», expresó. Y agregó: «Como que no me siento cómoda ahí. No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que, encima, no son mías y no tengo nada que ver».

Cabe recordar que hace unos días, Wanda denunció que le hackearon su cuenta de Instagram y en sus historias publicaron varias capturas de pantalla de chats de Whatsapp con la China Suárez, donde hablaban de su familia. Sin embargo, lo llamativo fue que al parecer esas imágenes se las compartió a alguien más y le escribió: «Es como me dijo Pau, estaba obsesionada con mi familia y mi vida», dejando entrever que la modelo habría hablado del tema con ella.