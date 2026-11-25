(Por Ciudad Noticias): La concejal de La Libertad Avanza denunció la falta de respuestas del área responsable, advirtió sobre las consecuencias sanitarias, ambientales y económicas de las quemas y presentó un proyecto de comunicación para conocer las condiciones de funcionamiento y seguridad de la planta de reciclado.

Los reiterados focos de incendio registrados durante 2026 en la planta de reciclado Pago Limpio de Pigüé volvieron a quedar en el centro de la discusión política durante la sesión de esta mañana del Concejo Deliberante de Saavedra.

La concejal de La Libertad Avanza, Patricia Combes, expresó su preocupación por la persistencia de una problemática que, lejos de resolverse, continúa generando reclamos entre los vecinos de sectores aledaños y productores rurales.

Durante su intervención, la legisladora aseguró haber mantenido reiterados contactos con el responsable del área municipal para conocer las circunstancias en las que se produjeron las quemas. Según relató, en una primera oportunidad el funcionario manifestó desconocer lo que estaba ocurriendo y se comprometió a averiguarlo. Sin embargo, la respuesta nunca llegó.

Combes sostuvo que los posteriores intentos de comunicación tampoco prosperaron y cuestionó la falta de información por parte de la dependencia municipal.

La concejal advirtió que las consecuencias de los incendios exceden el impacto ambiental y sanitario. En ese sentido, relató que durante el último episodio trabajadores rurales de un establecimiento cercano debieron interrumpir sus tareas con el ganado debido a las dificultades ocasionadas por el humo, generando también perjuicios económicos.

A través del proyecto de comunicación, el bloque libertario solicitó al Departamento Ejecutivo que informe las causas determinadas o presuntas de los incendios registrados durante el corriente año, precisando si estuvieron vinculados con procesos de combustión espontánea, negligencia, fallas operativas o eventuales acciones intencionales de terceros.

La iniciativa también requiere conocer las medidas de prevención implementadas, la existencia de vigilancia nocturna, las condiciones del cerco perimetral y los mecanismos de control de acceso al establecimiento.

El planteo incorpora, además, un aspecto central relacionado con el funcionamiento de Pago Limpio: determinar qué volumen de residuos ingresa a la planta, qué porcentaje recibe un tratamiento efectivo y cuál es el destino final de los materiales que no pueden recuperarse.

«Me da vergüenza decir Pago Limpio», manifestó Combes al dar lectura al articulado del proyecto.

Antes de finalizar su exposición, la concejal volvió a cuestionar la relación institucional entre el Ejecutivo y el cuerpo deliberativo, asegurando que su espacio político no ha recibido respuestas a ninguno de los proyectos presentados desde marzo.

Combes cerró su intervención expresando que, aun cuando el Ejecutivo no responda al pedido de informes, espera que al menos disminuyan los focos de incendio que afectan al establecimiento y a su entorno.