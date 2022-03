Pateó el tablero: Stefi Roitman se lanzó como cantante y dejó a todos mudos

En las últimas horas, Stefi Roitman sorprendió a sus casi 4 millones de seguidores en Instagram con un video. Al parecer, la artista hizo oficial su lanzamiento como cantante y recibió tanto la aprobación de su familia como de sus amigos y fanáticos.

«En breve lo borro y lo bailamos lentico», escribió Stefi Roitman, no muy convencida de su talento para la música. Pese a esto, la actriz argentina recibió el apoyo de su esposo, Ricky Montaner, y el hermano de este, Mau. «Ni de vaina lo borres», le dijeron.

Stefi y Ricky viven actualmente en Miami, Estados Unidos.

Además, Stefi Roitman escogió la canción «Desconocidos», interpretada por Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo. «Cantame siempre», escribió Ricky al ver a su esposa muy concentrada en dar lo mejor de ella para demostrar su talento.

Familia de artistas

La actriz de «Simona» dará sus primeros paso dentro del ambiente musical y tiene la suerte de ser guiada por su familia, ya que tanto su marido, como los hermanos de este y su suegro, son cantantes.

Stefi y Ricky se casaron en diciembre del año pasado.

Recientemente, Stefi viajó de Miami a Argentina para acompañar a los hermanos Montaner en su presentación en el Luna Park y se manifestó muy orgullosa.

«Sueño hecho realidad. Verlos acá, así, me pone a lagrimear pero esta noche en particular fue ver literalmente cómo los sueños se cumplen. Qué manera de meter un sold out y gozarlo. Una belleza. Una fiesta, qué decirles», expresó.

Mau y Ricky acumulan millones de fanáticos alrededor del mundo.

«Sumado a que es en Argentina con toda esta gente hermosa. Los amo tanto porque ustedes luchan por cumplir sus sueños sin olvidarse de lo más importante. Eso emociona, arriba y abajo del escenario son los número 1. Qué orgullo. Tan merecido lo tienen todo», agregó.