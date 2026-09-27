Patagones fue escenario de una nueva foto del Frente Renovador en la Sexta

(Por Ciudad Noticias): El Frente Renovador volvió a reunir este sábado a dirigentes de distintos puntos de la Sexta Sección Electoral en Carmen de Patagones, en una jornada que permitió compartir la realidad de los municipios y mostrar nuevamente el despliegue territorial del espacio en la región.

La actividad tuvo como anfitrión al intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino, y contó con la participación de dirigentes de distintos distritos, legisladores provinciales y nacionales e intendentes de la Sexta.

Entre los presentes estuvieron las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Jimena López, la diputada provincial Sofía Vanelli, el senador provincial Marcos Pisano, la intendenta de Tornquist Estefanía Bordoni, el dirigente seccional Sergio “Pino” Bordoni y David Alcalá, además de referentes de diferentes localidades.

Saavedra también tuvo su representación. La concejal Andrea Guardese, referente del Frente Renovador en el distrito, participó de la jornada invitada especialmente por el intendente Marino y acompañada por dirigentes de la estructura seccional.

La presencia de Guardese vuelve a darle visibilidad al trabajo que viene desarrollando dentro del Frente Renovador y a la construcción que el espacio sostiene en Saavedra, en un escenario donde la dirigente viene ocupando un lugar dentro del armado regional.

También participó el intendente de Saavedra, Matías Nebot, quien estuvo presente en su condición de jefe comunal y volvió a definirse como vecinalista. Según pudo saber Ciudad Noticias, su asistencia habría sido confirmada sobre la hora, luego de conocerse que Guardese formaría parte del encuentro.

La jornada reunió a dirigentes de prácticamente toda la Sexta, aunque uno de los intendentes que no participó fue Pablo Garate, de Tres Arroyos. Su ausencia se produjo mientras continúa la discusión interna sobre el armado territorial del Frente Renovador en la sección, luego de la reunión que semanas atrás mantuvieron varios intendentes de la región con Sergio Massa.

El encuentro de Patagones se desarrolló en un momento en que el Frente Renovador viene profundizando sus reuniones territoriales y el contacto entre sus referentes de los distintos distritos, con la mirada puesta en la construcción política de los próximos años.

Durante la jornada se analizaron además cuestiones que afectan directamente a los municipios de la región, entre ellas el impacto de las medidas nacionales y la situación vinculada al régimen de Zona Fría y las tarifas de gas.

La reunión permitió así reunir en una misma mesa a buena parte de la dirigencia renovadora de la Sexta y volver a mostrar el mapa territorial que el espacio comienza a consolidar en la región.

Para Saavedra, la jornada dejó además una particular fotografía: la presencia de Andrea Guardese como referente del Frente Renovador y la participación de Matías Nebot como intendente, manteniendo su definición política como vecinalista.