Pasó de todo: del enojo de Tinelli por las fallas técnicas, a la salud mental de los participantes en juego

Con el ritmo de bachata, la ex participante de Gran Hermano y su pareja Rodrigo Gutta bailaron en la pista. Pero un grave error que ocurrió en el Bailando 2023 hizo enfurecer a Marcelo Tinelli. Cuando se cortó la música en medio del baile de Juliana Díaz y su partenaire, el conductor tuvo que frenar todo y hablar del tema, ya que estaban en vivo.

La sorpresa fue cuando a mitad de la canción la música empezó a trabarse y finalmente se cortó. Ellos debieron interrumpir los pasos de baile ante el disgusto principalmente de Marcelo. “Siempre que falla la música, le falla a Juliana”, expresó picante Mariano de la Canal desde el estudio del streaming. Finalmente, la pareja tuvo que repetir la coreografía.

A su vez, Juliana Díaz se mostró indignada con Maxi Giudici porque dijo que el Conejo le salvó la vida y espetó: “Me parece tristísimo” . La ex participante de Gran Hermano reveló que fue ella quien llamó al SAME y la Policía, ante un mensaje de su ex.

Por otra parte, en Editando tele (Net TV), Luis Piñeyro habló con “Tini”, que reveló que ella le envió el comunicado de la ruptura al cordobés. “Le pregunté si le parecía que publique eso de tal manera. Yo, sinceramente, quería cerrarlo lo antes posible”, aseguró.