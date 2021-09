PASO 2021: Más allá de la pésima gestión, el oficialismo humilló al único bastión peronista como lo es Saavedra.

(Por Ciudad Noticias): Muy cuestionada, cero federalismo, con fallas graves en el efector de salud y falta de empatía de funcionarios, el oficialismo se impuso en la localidad de Saavedra, único bastión peronista de todo el partido donde el electorado, aún, no digirió lo que fueron los ocho años de Hugo Corvatta, ex intendente, donde no cumplió con sus promesas cuando contaba con la “sintonía fina” por ese entonces, ya que gobernaba el país, CFK y Daniel Scioli.

A pesar de todo lo malo del gobierno de Gustavo Notararigo, el pasado del corvattismo lo favoreció y se impuso en tierras justicialistas con un total de (390 VOTOS), CONTRA los 251 de Silvana Ercoli de la lista 2 del frente de Todos, los 209 de Leticia Iacovelli con la lista 6, (186 votos) de Todos por Saavedra y por último, los 68 de Raúl Isidro de Principios y Valores.