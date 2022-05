Participativo 2022: Sevenants Sánchez, dijo “desconocer” como se manejaran con los medios éste año en la votación.

(Por Ciudad Noticias): El Presupuesto Participativo del 2021, generó mucha polémica y además, llamó la atención a la ciudadanía ya que en los años anteriores, los medios de comunicación podían presenciar cuando se realizaba el recuento de los votos y ésta vez, no se permitió que se tomara material fílmico o inclusive, transmitirlo en vivo.

Ante la pregunta del periodista del programa de radio, “Punto de “Referencia”, el Director de Desarrollo de Proyectos, Yamil Sevenants Sánchez, fue consultado y se mandó una jugada “maradoniana”.

“Desconozco como se va a manejar este año esto. Hay que tener en cuenta que los primeros dos años de la gestión del intendente Gustavo Notararigo, la pasamos en pandemia.

El primer año realmente fue muy complejo. Era muy difícil estar recorriendo casa por casa, después hacer la apertura de las urnas y demás. Con respecto a los medios no sé cómo va a ser el mecanismo este año, no es algo que no me compete en poder responderte en éste momento”, expresó el funcionario municipal.

Su respuesta se dio luego de que fuera consultado sobre el impedimento de dejar ingresar a la prensa el año pasado, y que se dieron muchas polémicas ya que las redes sociales estallaron cuestionado al oficialismo debido a que un gran número de personas, aseguró haber votado para que esa partida fuera para una mujer que debía afrontar un costoso tratamiento por problemas graves de salud, y otros, manifestaban que los funcionarios, no habían pasado por sus respectivos domicilios para que éstos pudieran dar a conocer para quién debía ir destinado ese dinero.

Misteriosamente, el dinero fue para un equipo del nosocomio Dr. Miguel Svarch, algo difícil de creer porque en principio, nunca estuvo en mente de cualquier persona que era consultada en la calle, y segundo, porque a todos los que se le preguntaba, coincidían que tenía que ser para la mujer que tenía que comenzar un tratamiento. A todo esto se le sumó la censura a los medios de poder llevar el minuto a minuto de lo que supuestamente, había elegido la comunidad.