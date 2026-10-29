Paro nacional docente por Nancy Godoy: la medida impactará hoy jueves en el distrito de Saavedra

(Por Ciudad Noticias): La convocatoria de CTERA, a la que adhieren SUTEBA y la FEB en la provincia de Buenos Aires, podría afectar el normal dictado de clases en establecimientos educativos de Pigüé y las demás localidades del distrito. La protesta fue anunciada tras el hallazgo sin vida de la docente rural Nancy Godoy, en Corrientes.

El paro nacional docente convocado para hoy jueves 29 de octubre tendrá repercusiones en la provincia de Buenos Aires y se espera que también afecte la actividad escolar en el distrito de Saavedra. La medida fue dispuesta por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) luego de confirmarse el hallazgo del cuerpo de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que permanecía desaparecida desde el pasado 7 de octubre en la provincia de Corrientes.

La convocatoria incluye una jornada nacional de duelo, cese de actividades y movilizaciones en distintos puntos del país para reclamar el esclarecimiento del crimen. En territorio bonaerense, la adhesión de los sindicatos SUTEBA y Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anticipa posibles dificultades para el desarrollo habitual de las clases. En el caso del distrito de Saavedra, el alcance concreto de la medida dependerá del nivel de acatamiento en cada establecimiento. Hasta el momento, no se cuenta con un relevamiento local confirmado que permita determinar cuántas escuelas suspenderán total o parcialmente sus actividades.

La decisión sindical se conoció durante la jornada del miércoles, después de que efectivos policiales encontraran sin vida a Godoy en una zona rural del departamento correntino de Esquina. La mujer se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal. Su desaparición había provocado una intensa búsqueda y una creciente preocupación entre sus familiares y la comunidad educativa. La investigación judicial avanza con cinco personas detenidas: cuatro imputadas por su presunta participación en el homicidio y una quinta acusada de falso testimonio.

Desde CTERA manifestaron su indignación por el desenlace del caso y reclamaron una investigación exhaustiva que permita establecer las responsabilidades correspondientes. El pronunciamiento también puso el foco en las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección que, según la organización sindical, enfrentaba la docente en el ejercicio de sus funciones. El reclamo excede así el esclarecimiento del crimen y vuelve a instalar en la agenda pública la necesidad de garantizar condiciones seguras para quienes trabajan en establecimientos educativos, especialmente en zonas rurales.

La protesta tendrá alcance nacional y se desarrollará bajo una consigna central: exigir justicia por Nancy Godoy. Mientras tanto, para las familias del distrito de Saavedra, la principal inquietud estará puesta en saber si habrá clases con normalidad durante este jueves. Ante la posibilidad de adhesiones parciales o totales, se recomienda prestar atención a las comunicaciones de cada institución educativa, ya que la convocatoria gremial no implica necesariamente una suspensión uniforme de actividades en todas las escuelas.

La conmoción por la muerte de Nancy Godoy atraviesa a la comunidad docente argentina y convierte a este jueves en una jornada marcada por el duelo, el reclamo de justicia y la defensa de las condiciones laborales de quienes enseñan.