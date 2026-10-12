Paro nacional de los médicos del PAMI por 96 horas: se suspenden los turnos programados

Los profesionales reclaman una actualización de los honorarios que paga el organismo por cada afiliado. La medida se extenderá del martes 13 al viernes 16 de octubre y podría afectar las consultas programadas en todo el país.

Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas, desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, en reclamo de una actualización de los honorarios que perciben por cada paciente. La medida, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), afectará la atención habitual de jubilados y pensionados en todo el país.

La protesta responde al reclamo por una actualización de los honorarios que paga el organismo por cada afiliado. Actualmente, los médicos de cabecera reciben $2.700 por paciente y los odontólogos, $374, montos que consideran insuficientes para sostener la atención frente a los costos actuales.

La medida de fuerza se produce pocos días después de otro paro de 72 horas y busca obtener una respuesta concreta de las autoridades del PAMI. Durante las cuatro jornadas, la atención dependerá de la adhesión de cada prestador, por lo que los afiliados podrían tener que reprogramar sus consultas.