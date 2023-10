Parejas separadas, llamativas incorporaciones y los famosos invitados

Recientemente, el conductor más famoso del país le puso punto final al misterio y dio a conocer todos los planes que tiene la producción de cara a lo que vendrá en el certamen de baile más popular de la pantalla local. El propio Marcelo Tinelli fue quien anticipó que se sumarán dos o tres nuevas parejas al reality, que se conocerán tras la “salsa de a tres” donde ya se conocen casi todos los nombres de famosos que acompañarán a las parejas. De cara a lo que vendráen el Bailando 2023, Marcelo Tinelli disolvió una pareja y anunció nuevas incorporaciones. El conductor se tomó unos minutos para comunicar en vivo la decisión que tomó y que involucra a dos famosos muy populares. Una de las primeras cosas que Tinelli confirmó, es que el lunes se conocerá al nuevo compañero de la participante peruana, Milett Figueroa, después de un casting de varios bailarines entre los que aparecerá “el elegido”. Paralelamente debutarán Martín Salwe y “Nenu”, una de las bailarinas convertida ahora en partenaire. Así las cosas, y aprovechando la popularidad que adquirió una bailarina de su staff, Nerea López -conocida como Nenu-, y quien está iniciando una relación con Martín Salwe, Marcelo Tinelli decidió disolver la pareja del locutor y Milett para que él pase a ser compañero de su nueva novia. Como si eso fuera poco, otro seguidor quiso saber también cuándo termina el certamen de baile, pregunta que no evitó Marcelo Tinelli. «El Bailando 2023 termina a fines de enero o los primeros días de febrero», respondió el conductor. Entre los más destacados invitados que formarán parte de la “salsa de a tres”, se encuentran los siguientes nombres, con varias sorpresas incluídas: . Rodrigo Tapari bailará con Flor Vigna y Jony Lazarte y juntos cantarán

. El Cone tentó tanto a Cande Tinelli (en días en que se develó su futura boda con Coti Sorokin en “LAM”) como a Sofi Jujuy

. Kennys Palacios traerá a la pista a Karina Jelinek, después de años de no estar en el “Bailando”

. Melody Luz bailará con su cuñada, Charlotte Caniggia y tal vez la madre de la pequeña hija de Alex Caniggia se quede en el reality con pareja propia

.Cami Homs eligió a Natalie Weber, panelista de “Desayuno Americano”

.Yanina Latorre bailará con la ex hermanita, Romina Uhrig

. Coti Romero bailará con su compañero de stream, Cris Vanadía