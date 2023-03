Parcial comienzo del Apertura de inferiores

En forma parcial, dado que tres enfrentamientos fueron suspendidos porque las canchas no estaban en condiciones según se informó, se puso en marcha este sábado el torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Con la llegada de Deportivo e Independiente de Rivera en calidad de afiliados, son 23 los clubes que participan de la competencia, quienes presentan 19 equipos en 5ª y otros tantos en 6ª, 18 elencos en 7ª y 23 conjuntos en 8ª.

Este primer certamen de la temporada se juega todos contra todos, a una rueda. Quien obtenga la mayor de cantidad de puntos será considerado campeón.

Quedó establecido el compromiso de las instituciones participantes de que el año próximo se repita la disputa del torneo para invertir las localías.

La jornada inaugural dejó los siguientes resultados:

Quinta: Automoto 7 vs. Puan F. Club 0; Peñarol de Pigüé 1 vs. El Progreso 2; Unión Pigüé 0 vs. Racing Club 3; San Martín de Carhué 1 vs. Deportivo Argentino 6; San Martín de Saavedra 1 vs. San Martín de Santa Trinidad 4 y Tiro Federal de Puan 1 vs. Unión de Tornquist 2. Postergado: Blanco y Negro vs. Independiente de Rivera. Libres: Empleados de Comercio, Boca Juniors, Club Sarmiento, Deportivo Sarmiento y Atlético Huanguelén.

Sexta: Automoto 5 vs. Puan F. Club 1; Boca Juniors 2 vs. Belgrano de Espartillar 2; San Martín de Carhué 3 vs. Deportivo Argentino 3; San Martín de Saavedra 1 vs. San Martín de Santa Trinidad 1; Tiro Federal de Puan 2 vs. Unión de Tornquist 0 y Deportivo Rivera 0 vs. Deportivo Sarmiento 2. Postergados: Blanco y Negro vs. Independiente de Rivera, Independiente de San José vs. Club Sarmiento y Atlético Huanguelén vs. Peñarol de Guaminí. Libres: Empleados de Comercio, Peñarol de Pigüé y Racing Club.

Séptima: Peñarol de Pigüé 0 vs. El Progreso 3; Unión Pigüé 0 vs. Racing Club 5; San Martín de Carhué 2 vs. Deportivo Argentino 4; Tiro Federal de Puan 0 vs. Unión de Tornquist 2 y Deportivo Rivera 2 vs. Deportivo Sarmiento 3. Postergado: Independiente de San José vs. Club Sarmiento. Libres: Empleados de Comercio, Blanco y Negro, Automoto, Boca Juniors, San Martín de Santa Trinidad y Atlético Huanguelén.

Octava: Automoto 2 vs. Puan F. Club 0; Boca Juniors 1 vs. Belgrano de Espartillar 1; Peñarol de Pigüé 1 vs. El Progreso 0; Unión Pigüé 1 vs. Racing Club 1; San Martín de Carhué 1 vs. Deportivo Argentino 3; San Martín de Saavedra 1 vs. San Martín de Santa Trinidad 0; Tiro Federal de Puan 1 vs. Unión de Tornquist 0 y Deportivo Rivera 2 vs. Deportivo Sarmiento 0. Postergados: Blanco y Negro vs. Independiente de Rivera, Independiente de San José vs. Club Sarmiento y Atlético Huanguelén vs. Peñarol de Guaminí. Libre: Empleados de Comercio.

Próxima fecha

El sábado que viene se jugará la segunda fecha, de acuerdo al siguiente programa: Deportivo Sarmiento vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión de Tornquist vs. Deportivo Rivera (6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Club Sarmiento vs. San Martín de Saavedra (5ª, 6ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. Independiente de San José (6ª, 7ª y 8ª); Racing Club vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); El Progreso vs. Unión Pigüé (5ª, 7ª y 8ª); Belgrano de Espartillar vs. Peñarol de Pigüé (6ª y 8ª); Puan F. Club vs. Boca Juniors (5ª, 6ª y 8ª); Independiente de Rivera vs. Automoto (5ª, 6ª y 8ª) y Empleados de Comercio vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Peñarol de Guaminí (6ª y 8ª).

Claudio Meier